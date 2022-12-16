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США расширят программу обучения ВСУ - Пентагон

Киев • УНН

 • 432364 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Спикер министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что обучение украинских военных в США расширят до около 500 человек в месяц, передает УНН.

Детали

Программа будет не столько расширять возможности обучения украинских военных, сколько будет совершенствовать навыки у тех, кто уже прошел начальную подготовку. Основной акцент будет поставлен на наступательных действиях уровня батальона в общевойсковом бою, где требуется взаимодействие пехоты, бронетехники и артиллерии.

“Обучение под руководством США дополняет отдельное специализированное индивидуальное и коллективное обучение для Вооруженных сил Украины, которое уже проводится нашими союзниками и партнерами, в том числе Соединенным Королевством, Европейским союзом и другими”, — заявил Райдер.

По его словам, оно также будет включать штабную подготовку. Райдер добавил, что будет проводиться обучение на полигонах американской армии в Германии.

“Обучение общевоенному маневру — это следующий логический шаг в наших текущих учебных усилиях, которые мы начали в 2014 для наращивания возможностей ВСУ. Хотя есть понятный фокус на технике, которая предоставляется Украине, обучение было и остается важнейшим условием для того, чтобы Украина имела умелые силы, необходимые для защиты своей страны”, — сказал он.

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