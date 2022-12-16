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Сенат США утвердил рекордный оборонный бюджет более чем на 800 млрд долларов

Киев • УНН

 • 827618 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В четверг Сенат США принял рекордный оборонный бюджет на 2023 год, сумма которого составляет 858 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Это мероприятие, официально известное как "Закон об ассигнованиях на национальную оборону" (NDAA), было принято подавляющим двухпартийным большинством голосов - 83-11.

Он предусматривает выделение на 45 миллиардов долларов больше на оборону, чем предполагалось в бюджете президента США Джо Байдена, в том числе выделение 817 миллиардов долларов Министерству обороны и 30 миллиардов долларов Министерству энергетики.

В целом бюджет включает такие статьи расходов, как: 317,3 млрд долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая оборотные средства), 174,5 млрд долларов на содержание военного персонала, 161,3 млрд долларов на военные закупки, 138,6 млрд. долларов на исследования и разработки, 30,5 млрд. долларов на деятельность в области атомной энергии, 16,5 млрд. долларов на военное строительство и семейное жилье.

В проекте оборонного бюджета, в частности, предусматривается выделение 6 млрд долларов на сдерживание рф в Европе, а также дополнительные 800 млн долларов в помощь Украине. Зафиксировано также продолжение запрета на сотрудничество США с россией в военной сфере на пять лет.

Документ должен подписать президент США Джо Байден.

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