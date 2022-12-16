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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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США готують черговий пакет військової допомоги Україні. У Білому домі заявили про додаткові ППО

США готують черговий пакет військової допомоги Україні. У Білому домі заявили про додаткові ППО

Київ • УНН

 • 778269 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Наступний пакет допомоги для України буде оголошений незабаром. Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі і зауважив, що у новому пакеті будуть додаткові ППО, передає УНН.

Цитата

"Як ви бачили в попередніх пакетах, я думаю, ви можете очікувати, що в цьому пакеті ви побачите додаткові засоби протиповітряної оборони", – заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Раніше

У четвер Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік сума якого становить 858 млрд доларів.

У проекті оборонного бюджету, зокрема, передбачається виділення 6 млрд доларів на стримування рф в Європі, а також додаткові 800 млн доларів на допомогу Україні. Зафіксовано також продовження заборони співпраці США з росією у військовій сфері на п'ять років.

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