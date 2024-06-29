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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США готовят новый пакет военной помощи для Украины на 150 миллионов долларов - Reuters

США готовят новый пакет военной помощи для Украины на 150 миллионов долларов - Reuters

Киев  •  УНН

29 июня 2024, 06:13  •  18108 просмотра

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На следующей неделе Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов, включающем ракеты-перехватчики HAWK, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, а также другие боеприпасы и оборудование для поддержки оборонных нужд Украины.

На следующей неделе Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

В пакет помощи войдут, в частности ракеты-перехватчики HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Помощь будет включать также другие боеприпасы и оборудование для поддержки потребностей обороны Украины, добавили источники.

Ожидается, что пакет поступит в рамках Presidential Drawdown Authority, механизма, который позволяет президенту быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов США для поддержки союзников.

Собеседники издания допускают, что пакет будет помощи будет представлен в понедельник, 1 июля.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над усилением пакетов военной помощи, поскольку нынешней помощи недостаточно для победы.

НАТО готовит новую объединенную миссию военной помощи Украине - NYT27 июня 2024, 11:26 • 21661 просмотр

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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