Україна працює над посиленням пакетів військової допомоги - Зеленський
Київ • УНН
За словами президента Зеленського, Україна працює над посиленням пакетів військової допомоги, оскільки нинішньої допомоги недостатньо для перемоги.
Президент України Володимир Зеленський оцінив міжнародну допомогу та постачання зброї, зазначивши, що є серйозні пакети допомоги, але її недостатньо, щоб перемогти. Україна працює над посиленням. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Допомога є. Є серйозні пакети. Чи достатньо допомоги, щоб перемогти? Ні. Чи вона запізнюється? Так. Чи буде посилення цих пакетів? Працюємо над цим, працюємо щоденно,
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За словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, з надходженням нової військової допомоги від США переваги росії на полі бою поступово зменшуються: її перевага в артилерії знизилася з 7 до 1 до 5 до 1.