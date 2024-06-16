Украина работает над усилением пакетов военной помощи - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский оценил международную помощь и поставки оружия, отметив, что есть серьезные пакеты помощи, но ее недостаточно, чтобы победить. Украина работает над усилением. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Помощь есть. Есть серьезные пакеты. Достаточно ли помощи, чтобы победить? Нет. Или она опаздывает? Да. Будет ли усиление этих пакетов? Работаем над этим, работаем ежедневно, - сказал Зеленский.

Напомним

По словам первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка, с поступлением новой военной помощи от США преимущества России на поле боя постепенно уменьшаются: ее преимущество в артиллерии снизилось с 7 до 1 до 5 до 1.