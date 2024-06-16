Украина работает над усилением пакетов военной помощи - Зеленский
Киев • УНН
По словам президента Зеленского, Украина работает над усилением пакетов военной помощи, поскольку нынешней помощи недостаточно для победы.
Президент Украины Владимир Зеленский оценил международную помощь и поставки оружия, отметив, что есть серьезные пакеты помощи, но ее недостаточно, чтобы победить. Украина работает над усилением. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Помощь есть. Есть серьезные пакеты. Достаточно ли помощи, чтобы победить? Нет. Или она опаздывает? Да. Будет ли усиление этих пакетов? Работаем над этим, работаем ежедневно,
Напомним
По словам первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка, с поступлением новой военной помощи от США преимущества России на поле боя постепенно уменьшаются: ее преимущество в артиллерии снизилось с 7 до 1 до 5 до 1.