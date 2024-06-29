США готують новий пакет військової допомоги для України на 150 мільйонів доларів - Reuters
Київ • УНН
Наступного тижня Білий дім оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів доларів, що включає ракети-перехоплювачі HAWK, 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, а також інші боєприпаси та обладнання для підтримки оборонних потреб України.
Наступного тижня Білий дім оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів доларів. Про це з посиланням на власні джерела пише Reuters, передає УНН.
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До пакету допомоги увійдуть, зокрема ракети-перехоплювачі HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Допомога включатиме також інші боєприпаси та обладнання для підтримки потреб оборони України, додали джерела.
Очікується, що пакет надійде в рамках Presidential Drawdown Authority, механізму, який дозволяє президенту швидко передавати оборонні товари та послуги зі запасів США для підтримки союзників.
Співрозмовники видання допускають, що пакет буде допомоги буде представлений у понеділок, 1 липня.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над посиленням пакетів військової допомоги, оскільки нинішньої допомоги недостатньо для перемоги.
НАТО готує нову об'єднану місію військової допомоги Україні - NYT27.06.24, 14:26 • 22056 переглядiв