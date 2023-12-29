США, Германия, Франция и Британия осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана

Франция, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты осудили увеличение Ираном объемов производства высокообогащенного урана до 60% чистоты, близкого к уровню, который используется для ядерного оружия. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В совместном заявлении союзники не упомянули о каких-либо последствиях, с которыми может столкнуться Иран в связи с увеличением добычи, но призвали к его прекращению производства и заявили, что остаются "приверженными дипломатическому решению" спора по ядерной программе Тегерана.

Производство Ираном высокообогащенного урана не имеет не имеет надёжного гражданского обоснования. Эти решения.... являются безрассудным поведением в в напряжённом региональном контексте говорится в заявлении.

Напомним,

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщило, что Иран нарастил темпы производства обогащенного урана. Согласно определению МАГАТЭ, около 42 кг урана, обогащенного до 60% - это количество, при котором нельзя можно исключить создание ядерной бомбы.

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Иран в среду отверг отчет МАГАТЭ и заявил, что выполняет свою программу "в соответствии с правилами".

Согласно данным МАГАТЭ, Тегеран уже имеет достаточно урана, чтобы изготовить три ядерные бомбы. Иран отрицает стремление иметь ядерное оружие.