россия и Иран будут торговать в нацвалюте вместо доллара - СМИ

Иран и россия заключили соглашение о торговле в своих национальных валютах вместо доллара США, со ссылкой на иранские государственные СМИ в среду сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Соглашение было окончательно согласовано во время встречи руководителей центральных банков двух стран в россии, говорится в сообщении.

И Иран, и россия находятся под санкциями США.

"Банки и экономические субъекты теперь могут использовать инфраструктуру, включая межбанковские системы, отличные от SWIFT, для операций в местных валютах", - сообщают государственные СМИ.

Дополнение

25 декабря члены возглавляемого россией евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноценное соглашение о свободной торговле с Ираном.

Как отмечает издание, Иран становится все более важным для кремля после того, как западные санкции из-за войны рф против Украины ограничили внешнеторговые маршруты россии и заставили ее искать рынки за пределами Европы.

Иранские власти заявили, что военное сотрудничество с россией расширяется. В ноябре Иран заявил, что завершил подготовку договоренностей с россией о поставках ему истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и самолетов для обучения пилотов Як-130.