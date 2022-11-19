США помогут Таиланду в разработке малых ядерных реакторов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Соединенные Штаты помогут Таиланду развивать ядерную энергетику с помощью нового класса малых реакторов, являющихся частью программы, направленной на борьбу с изменением климата, заявила вице-президент Камала Харрис во время визита в субботу. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
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Белый дом заявил, что помощь является частью его инициативы Net Zero World Initiative, проекта, запущенного на прошлогоднем климатическом саммите в Глазго.
В Таиланде нет ядерной энергетики, поскольку общественное мнение по этому вопросу ухудшилось после катастрофы на Фукусиме в Японии в 2011 году.
Белый дом заявил, что предложит техническую помощь стране в разрабатывании разрабатываемой технологии малых модульных реакторов, которые изготавливаются на заводе и являются переносными. Такие реакторы обычно считаются более безопасными, поскольку не требуют вмешательства человека для остановки в аварийных ситуациях.
"Мы очень надеемся на сотрудничество с Таиландом, чтобы воспользоваться преимуществами малых модульных реакторов и надежных источников экологически чистой энергии", - сказал путешествующий с Харрис высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности.
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Конкуренты США Китай и Ррссия, а также Аргентина также разрабатывают небольшие модульные реакторы, прототипы которых на стадии проектирования.