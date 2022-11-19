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США допоможуть Таїланду у розробці малих ядерних реакторів

США допоможуть Таїланду у розробці малих ядерних реакторів

Київ • УНН

 • 389783 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сполучені Штати допоможуть Таїланду розвивати ядерну енергетику за допомогою нового класу малих реакторів, що є частиною програми, спрямованої на боротьбу зі зміною клімату, заявила віце-президент Камала Харріс під час візиту в суботу. Про це інформує AFP, передає УНН.

Деталі

Білий дім заявив, що допомога є частиною його ініціативи Net Zero World Initiative, проекту, запущеного на торішньому кліматичному саміті у Глазго.

У Таїланді немає ядерної енергетики, оскільки громадська думка з цього питання погіршилася після катастрофи на Фукусімі в Японії у 2011 році.

Білий дім заявив, що запропонує технічну допомогу країні в розгортанні технології, що розробляється, малих модульних реакторів, які виготовляються на заводі і є переносними. Такі реактори зазвичай вважаються безпечнішими, оскільки не вимагають втручання людини для зупинки в аварійних ситуаціях.

"Ми дуже сподіваємося на співпрацю з Таїландом, щоб скористатися перевагами малих модульних реакторів і надійних джерел екологічно чистої енергії", - сказав високопосадовець США, що подорожує з Харріс, на умовах анонімності.

Додамо

Конкуренти США Китай та росія, а також Аргентина також розробляють невеликі модульні реактори, прототипи яких на стадії проектування.

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