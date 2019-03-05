США поможет Украине в модернизации недропользования

Во время встречи в.и.о. председателя Госгеонедр Олег Кирилюк сообщил, какие реформы осуществлены в сфере недропользования, и какие еще нужно привлечь инструменты для удовлетворения запросов недропользователей и инвесторов.

"За 2 года Госгеонедра выполнили 90% задач плана мероприятий по реализации концепции развития газодобывающей отрасли до 2020 года. Мы усовершенствовали правила доступа к недрам, но работать есть еще над чем", - подчеркнул Кирилюк.

По его словам, Госгеонедра уже подготовили 17 нефтегазовых участков с прогнозируемыми ресурсами более чем 92 млрд кубометров газа и 16 млн тонн нефти.

"Стартовая цена лотов составляет от 5 до 500 млн грн. В год можно добывать от 2 до 5 млрд кубометров газа. Первый аукцион должен состояться завтра, 6 марта. Выставлены 10 нефтегазовых участков. ІІ аукцион состоится 29 апреля. Выставлены 7 нефтегазовых участков. Вчера, 4 марта, мы запустили ІІІ электронный аукцион, который состоится 2 мая, мы выставили 9 участков с рудными и нерудными полезными ископаемыми. и на согласовании в Минприроды находятся еще 9 нефтегазовых участков", - добавил Кирилюк.

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В свою очередь, представитель Агентства США по международному развитию (USAID - US Agency for International Development) заявил, что сообщество видит свою помощь для Госгеонедр в создании конкурентного энергетического и газового рынка.

"Наша цель - борьба с коррупцией, российской агрессией и содействие Украине с евроинтеграцией со стороны нашей организации. Ведь в Европе нет такой ресурсной базы, как в Украине. И это, собственно, и есть "дорожная карта" на пути к энергонезависимости для обеспечения будущего экономического благосостояния украинцев", - сказал руководитель проекта Майкл Хейли.

Также он выразил желание создать рабочую группу, куда будут входить представитель USAID и Госгеонедр для совершенствования системы доступа к недрам.

В пресс-службе Госгеонедр отметили, что рамках проекта USAID Украина получит на реформирование энергетического сектора 85 млн долларов. Речь идет о либерализации рынков энергии, увеличение объемов добычи собственного газа и привлечения инвестиций в возобновляемую энергетику.

Как сообщал УНН, Госгеонедра провела последний аукцион по старой процедуре.