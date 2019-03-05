США допоможе Україні в модернізації надрокористування

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КИЇВ. 5 березня. УНН. В Держгеонадрах відбулась зустріч з представниками Агентства США по міжнародному розвитку, в рамках якої останні висловили бажання створити Робочу групу для вдосконалення системи доступу до надр. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держгеонадр.

Під час зустрічі т.в.о. голови Держгеонадра Олег Кирилюк повідомив, які реформи здійснені в сфері надрокористування, які ще потрібно залучити інструменти для задоволення запитів надрокористувачів та інвесторів.

"За 2 роки Держгеонадра виконали 90% завдань плану заходів щодо реалізації концепції розвитку газовидобувної галузі до 2020 року. Ми удосконалили правила доступу до надр, але працювати є ще над чим", – підкреслив Кирилюк.

За його словами, Держгеонадра уже підготували 17 нафтогазових ділянок з прогнозованими ресурсами більш, ніж 92 млрд кубометрів газу та 16 млн тонн нафти.

"Стартова ціна лотів сягає від 5 до 500 млн грн. В рік можна видобувати від 2 до 5 млрд кубометрів газу. Перший аукціон має відбутися завтра, 6 березня. Виставлено 10 нафтогазових ділянок. ІІ аукціон відбудеться 29 квітня. Виставлено 7 нафтогазових ділянок. Вчора, 4 березня ми запустили ІІІ електронний аукціон, який відбудеться 2 травня, ми виставили 9 ділянок з рудними та нерудними корисними копалинами. І на погодженні в Мінприроди знаходяться ще 9 нафтогазових ділянок", – додав Кирилюк.

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В свою чергу, представник Агентства США по міжнародному розвитку (USAID – US Agency for International Development) заявив, що спільнота бачить свою допомогу для Держгеонадр в створенні конкурентного енергетичного та газового ринку.

"Наша ціль – боротьба з корупцією, російською агресією та сприяння Україні з євроінтеграцією з боку нашої організації. Адже в Європі немає такої ресурсної бази, як в Україні. І це, власне, є "дорожня карта" на шляху до енергонезалежності для забезпечення майбутнього економічного добробуту українців", – сказав керівник проекту Майкл Хейлі.

Також він висловив бажання створити робочу групу, куди будуть входити представник USAID та Держгеонадр для вдосконалення системи доступу до надр.

У прес-службі Держгеонадр зазначили, що у рамках проекту USAID Україна отримає на реформування енергетичного сектору 85 млн доларів. Йдеться про лібералізацію ринків енергії, збільшення обсягів видобутку власного природного газу та залучення інвестицій у відновлювану енергетику.

Як повідомляв УНН, Держгеонадра провела останний аукціон за старою процедурою.

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