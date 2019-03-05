США допоможе Україні в модернізації надрокористування

КИЇВ. 5 березня. УНН. В Держгеонадрах відбулась зустріч з представниками Агентства США по міжнародному розвитку, в рамках якої останні висловили бажання створити Робочу групу для вдосконалення системи доступу до надр. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держгеонадр.