США доминируют на рынке вооружений - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. США удерживают лидерство на мировом рынке вооружений. Это следует из данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованных в понедельник, 7 декабря, передает УНН.
Первые пять мест в списке 25 крупнейших компаний на профильном рынке в 2019 году занимали американские фирмы — Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon and General Dynamics.
На 12 компаний из США суммарно пришелся 61 процент продаж оружия. Еще 16 процентов поставок — в Китай (4 фирмы в рейтинге), а 3,9 процента пришлись на российские предприятия (две фирмы).
Продажи обеих компаний из РФ в 2019 году упали, в то время как в Китае с падением столкнулась одна фирма из четырех, а в Соединенных Штатах — также одна, но из 12.
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В список 25 крупнейших игроков на рынке вооружений впервые вошла фирма из Объединенных Арабских Эмиратов — по оценке экспертов SIPRI, EDGE продала оружия на 4,75 млрд долларов. В рейтинге нет ни одной компании из Украины.
Суммарные продажи вооружений государств из топ-25 в 2019 году составили 361 млрд долларов США. Это на 8,5 процента больше, чем годом ранее.
Как сообщал УНН, в НАТО обсудили военное усиление России и ее диалог с США по ядерному оружию.