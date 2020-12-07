США домінують на ринку озброєнь - дослідження

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. США утримують лідерство на світовому ринку озброєнь. Це випливає з даних Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), оприлюднених у понеділок, 7 грудня, передає УНН

Перші п’ять місць у списку 25 найбільших компаній на профільному ринку в 2019 році займали американські фірми — Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon and General Dynamics.

На 12 компаній зі Сполучених Штатів сумарно припав 61 відсоток продажів зброї. Ще 16 відсотків поставок — у Китай (4 фірми в рейтингу), а 3,9 відсотка припали на російські підприємства (дві фірми).

Продажі обох компаній з РФ в 2019 році впали, в той час як в Китаї з падінням зіткнулася одна фірма з чотирьох, а в Сполучених Штатах — також одна, але з 12.

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У список 25 найбільших гравців на ринку озброєнь вперше увійшла фірма з Об’єднаних Арабських Еміратів — за оцінкою експертів SIPRI, EDGE продала зброї на 4,75 млрд доларів. У рейтингу немає жодної компанії з України.

Сумарні продажі озброєнь держав з топ-25 в 2019 році склали 361 млрд доларів США. Це на 8,5 відсотка більше, ніж роком раніше.

Як повідомляв УНН, в НАТО обговорили військове посилення Росії та її діалог з США щодо ядерної зброї.

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