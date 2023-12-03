США атаковали боевиков в Ираке, предупредив удары по своим базам
Киев • УНН
Американский авиаудар вблизи Киркука, Ирак, уничтожил пятерых боевиков, которые готовились к нападению на американские войска; Исламское сопротивление в Ираке подтвердило эти смерти.
В результате авиаудара США погибло пять иракских боевиков. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в иракских службах безопасности, передает УНН.
Детали
Боевики готовились запустить взрывные снаряды по силам США.
Военный чиновник США подтвердил "удар самообороны по непосредственной угрозе", направленный на место размещения беспилотников вблизи Киркука в воскресенье днём.
В заявлении Исламского сопротивления в Ираке, главной группы, представляющей несколько представляющей несколько иракских вооруженных группировок, имеющих тесные связи с Тегераном, говорится о смерти пятерых ее членов.
Группировка взяла на себя несколько нападений на войска США в течение воскресенья.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США нанесли удары по двум целям в Ираке
США атаковали боевиков в Ираке, предупредив удары по своим базам
Американский авиаудар вблизи Киркука, Ирак, уничтожил пятерых боевиков, которые готовились к нападению на американские войска; Исламское сопротивление в Ираке подтвердило эти смерти.
Враг привлекает мотоциклетные банды к депортации украинских детей - посол США
Посол США Бет Ван Шаак сообщила, что ультраправые мотоциклетные банды причастны к незаконной депортации украинских детей в Россию и Беларусь, подтвердив готовность США поддерживать Украину и преследовать такие преступления.
У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 6,9
Землетрясение магнитудой 6,9 баллов произошло в 44 км к востоку от Таго на Филиппинах, непосредственных сообщений о жертвах или разрушениях не поступало, угрозы цунами не было.
Израильские военные расширяют операцию на юге сектора Газа
Израильские военные расширили свои операции на юг Газы, нацелившись на командиров ХАМАСа, а начальник ЦАХАЛа Халеви пообещал такое же влияние, как и на севере.
В Москве загорелся специализированный автомобильный завод
Поздно вечером загорелся автомобильный завод в Москве, огонь быстро распространялся, на место происшествия прибыло несколько пожарных бригад.
В Польше поезд сбил двух железнодорожников, которые расчищали снег с путей, один погиб
В Польше поезд сбил двух рабочих, которые расчищали пути от снега в Ящуве, в результате чего один из них погиб, а другой получил ранения. Полиция расследует инцидент.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в Танзании
20 человек погибли из-за наводнений на севере Танзании, заблокированы дороги и затоплены дома; президент пообещал поддержку, находясь за границей.
россияне провели съезд коллаборационистов на ВОТ Херсонщины
Российские оккупанты провели съезд предателей в Херсонской области, чтобы имитировать местную поддержку и закрепить оккупацию, сообщает Штаб национального сопротивления. Центр предупреждает, что коллаборационисты понесут ответственность.
Российские минометные обстрелы поразили четыре населенных пункта на Сумщине
Российская армия обстреляла из минометов четыре населенных пункта в Сумской области 3 декабря, вызвав 10 взрывов.
В Херсоне слышны взрывы
Взрывы произошли в Херсоне на фоне воздушной тревоги после того, как российские террористы запустили БПЛА типа "шахед" из оккупированного Крыма; мишенью также стал Николаев.