США атаковали боевиков в Ираке, предупредив удары по своим базам

В результате авиаудара США погибло пять иракских боевиков. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в иракских службах безопасности, передает УНН.

Детали

Боевики готовились запустить взрывные снаряды по силам США.

Военный чиновник США подтвердил "удар самообороны по непосредственной угрозе", направленный на место размещения беспилотников вблизи Киркука в воскресенье днём.

В заявлении Исламского сопротивления в Ираке, главной группы, представляющей несколько представляющей несколько иракских вооруженных группировок, имеющих тесные связи с Тегераном, говорится о смерти пятерых ее членов.

Группировка взяла на себя несколько нападений на войска США в течение воскресенья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США нанесли удары по двум целям в Ираке