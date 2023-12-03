США атаковали боевиков в Ираке, предупредив удары по своим базам

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  127193 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  175538 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  206738 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  192222 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  176266 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  166481 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  177763 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  229723 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  201983 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  30715 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  213391 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  29031 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  201065 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  24668 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  45985 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ssha-atakovali-boevikov-v-irake-preduprediv-udari-po-svoim-bazam

США атаковали боевиков в Ираке, предупредив удары по своим базам

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 22:20  •  8014 просмотра

Read in English

Американский авиаудар вблизи Киркука, Ирак, уничтожил пятерых боевиков, которые готовились к нападению на американские войска; Исламское сопротивление в Ираке подтвердило эти смерти.

В результате авиаудара США погибло пять иракских боевиков. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в иракских службах безопасности, передает УНН.

Детали

Боевики готовились запустить взрывные снаряды по силам США.

Военный чиновник США подтвердил "удар самообороны по непосредственной угрозе", направленный на место размещения беспилотников вблизи Киркука в воскресенье днём.

В заявлении Исламского сопротивления в Ираке, главной группы, представляющей несколько представляющей несколько иракских вооруженных группировок, имеющих тесные связи с Тегераном, говорится о смерти пятерых ее членов.

Группировка взяла на себя несколько нападений на войска США в течение воскресенья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США нанесли удары по двум целям в Ираке

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
США атакували бойовиків в Іраку, попередивши удари по своїх базах
U.S. attacks militants in Iraq, warning of strikes on its bases
Новости по теме

США атаковали боевиков в Ираке, предупредив удары по своим базам

Американский авиаудар вблизи Киркука, Ирак, уничтожил пятерых боевиков, которые готовились к нападению на американские войска; Исламское сопротивление в Ираке подтвердило эти смерти.

Война •   •  8014 просмотра
США атаковали боевиков в Ираке, предупредив удары по своим базам

Враг привлекает мотоциклетные банды к депортации украинских детей - посол США

Посол США Бет Ван Шаак сообщила, что ультраправые мотоциклетные банды причастны к незаконной депортации украинских детей в Россию и Беларусь, подтвердив готовность США поддерживать Украину и преследовать такие преступления.

Политика •   •  5796 просмотра
Враг привлекает мотоциклетные банды к депортации украинских детей - посол США

У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 баллов произошло в 44 км к востоку от Таго на Филиппинах, непосредственных сообщений о жертвах или разрушениях не поступало, угрозы цунами не было.

Общество •   •  12122 просмотра
У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 6,9

Израильские военные расширяют операцию на юге сектора Газа

Израильские военные расширили свои операции на юг Газы, нацелившись на командиров ХАМАСа, а начальник ЦАХАЛа Халеви пообещал такое же влияние, как и на севере.

Война •   •  17081 просмотра
Израильские военные расширяют операцию на юге сектора Газа

В Москве загорелся специализированный автомобильный завод

Поздно вечером загорелся автомобильный завод в Москве, огонь быстро распространялся, на место происшествия прибыло несколько пожарных бригад.

Общество •   •  15137 просмотра
В Москве загорелся специализированный автомобильный завод

В Польше поезд сбил двух железнодорожников, которые расчищали снег с путей, один погиб

В Польше поезд сбил двух рабочих, которые расчищали пути от снега в Ящуве, в результате чего один из них погиб, а другой получил ранения. Полиция расследует инцидент.

Общество •   •  15706 просмотра
В Польше поезд сбил двух железнодорожников, которые расчищали снег с путей, один погиб

По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в Танзании

20 человек погибли из-за наводнений на севере Танзании, заблокированы дороги и затоплены дома; президент пообещал поддержку, находясь за границей.

Новости Мира •   •  14971 просмотра
По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в Танзании

россияне провели съезд коллаборационистов на ВОТ Херсонщины

Российские оккупанты провели съезд предателей в Херсонской области, чтобы имитировать местную поддержку и закрепить оккупацию, сообщает Штаб национального сопротивления. Центр предупреждает, что коллаборационисты понесут ответственность.

Политика •   •  20977 просмотра
россияне провели съезд коллаборационистов на ВОТ Херсонщины

Российские минометные обстрелы поразили четыре населенных пункта на Сумщине

Российская армия обстреляла из минометов четыре населенных пункта в Сумской области 3 декабря, вызвав 10 взрывов.

Война •   •  24084 просмотра
Российские минометные обстрелы поразили четыре населенных пункта на Сумщине

В Херсоне слышны взрывы

Взрывы произошли в Херсоне на фоне воздушной тревоги после того, как российские террористы запустили БПЛА типа "шахед" из оккупированного Крыма; мишенью также стал Николаев.

Война •   •  24078 просмотра
В Херсоне слышны взрывы