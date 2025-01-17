Срок пребывания на учете в службе занятости возрастет до 12 месяцев

В соответствии с реформой социального страхования, срок пребывания на учете в службе занятости возрастет. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

Министерство социальной политики, в рамках новой реформы социального страхования, предлагает увеличить срок пребывания на учете в службе занятости. В частности, речь идет об увеличении срока учета до 12 месяцев.

Мы действительно предлагаем увеличить срок пребывания пособия по безработице со стороны службы занятости по согласованию минэкономики и государственной службы. Сегодня у нас есть такое ограничение в три месяца, но мы понимаем, что случаи могут быть совершенно разные. Кому-то нужна будет помощь со стороны службы занятости месяц, а кто-то наоборот будет нуждаться в большом переобучении, переквалификации, поиска новой работы

«Поэтому предварительно мы планируем 12 месяцев, но мы специально предлагаем этот вопрос дать на рассмотрение Кабмина».

Также, она добавила, что этот срок не будет составлять менее трех месяцев.

Мы сейчас прогнозируем до 12 месяцев, но даем Кабинету министров право установить другой, больший срок для того, чтобы человек получал поддержку весь период времени, сколько ему нужно, чтобы вернуться к работе