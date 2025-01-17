Термін перебування на обліку в службі зайнятості зросте до 12 місяців

Відповідно до реформи соціального страхування, термін перебування на обліку в службі зайнятості зросте. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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Міністерство соціальної політики, в рамках нової реформи соціального страхування, пропонує збільшити термін перебування на обліку в службі зайнятості. Зокрема, йдеться про збільшення терміну обліку до 12 місяців.

Ми справді пропонуємо збільшити термін перебування допомоги по безробіттю з боку служби зайнятості за погодженням мінекономіки і державної служби. Сьогодні в нас є таке обмеження в три місяці, але ми розуміємо що випадки можуть бути абсолютно різні. Комусь потрібна буде допомога з боку служби зайнятості місяць, а хтось навпаки буде потребувати великого перенавчання, перекваліфікації, пошуку нової роботи

"Тому попередньо ми плануємо 12 місяців, але ми спеціально пропонуємо це питання дати на розгляд Кабміну".

Також, вона додала, що цей термін не становитиме менше, ніж три місяці.

Ми зараз прогнозуємо до 12 місяців , але даємо Кабінету міністрів право встановити інший, більший строк для того, щоб людина отримувала підтримку весь період часу, скільки їй потрібно, щоб повернутися до роботи