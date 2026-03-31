ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1м/с
67%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo11:59 • 8396 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto11:46 • 7770 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 38533 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 32959 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 30043 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Шахед-136
Золото

Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всего

Киев • УНН

 • 7916 просмотра

Средняя зарплата выросла на 22,4% за год до 28 321 грн. Самые высокие выплаты зафиксированы в Киеве и ИТ-секторе, а самые низкие в сфере искусства и спорта.

Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всего

Средняя заработная плата по Украине в феврале составила 28 321 грн, увеличившись на 1,2% по сравнению с январем и на 22,4% в годовом исчислении, пишет УНН со ссылкой на данные Госстата.

Детали

По данным Госстата, регионы с самым высоким уровнем оплаты труда:

  • 45 651 грн – Киев;
    • 29 077 грн – Киевская обл.

      Регионы с самым низким уровнем оплаты труда:

      • 20 083 грн – Кировоградская обл.;
        • 20 460 грн – Черновицкая обл.

          Оплата труда по видам экономической деятельности:

          • самая высокая – информация и телекоммуникации: 78 941 грн;
            • самая низкая – искусство, спорт, развлечения и отдых: 18 681 грн.

              Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 марта 2026 года составила 3,5 млн грн.

              Добавим, в феврале 2025 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 23 132 грн.

              Средняя зарплата в Украине выросла до 30 926 грн - Госстат30.01.26, 18:33 • 4802 просмотра

              Юлия Шрамко

              ОбществоЭкономикаФинансы
              Черновицкая область
              Киевская область
              Кировоградская область
              Украина
              Киев