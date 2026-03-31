Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всего

Средняя заработная плата по Украине в феврале составила 28 321 грн, увеличившись на 1,2% по сравнению с январем и на 22,4% в годовом исчислении, пишет УНН со ссылкой на данные Госстата.

Детали

По данным Госстата, регионы с самым высоким уровнем оплаты труда:

45 651 грн – Киев;

29 077 грн – Киевская обл.

Регионы с самым низким уровнем оплаты труда:

20 083 грн – Кировоградская обл.;

20 460 грн – Черновицкая обл.

Оплата труда по видам экономической деятельности:

самая высокая – информация и телекоммуникации: 78 941 грн;

самая низкая – искусство, спорт, развлечения и отдых: 18 681 грн.

Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 марта 2026 года составила 3,5 млн грн.

Добавим, в феврале 2025 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 23 132 грн.

Средняя зарплата в Украине выросла до 30 926 грн - Госстат