Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всего
Киев • УНН
Средняя зарплата выросла на 22,4% за год до 28 321 грн. Самые высокие выплаты зафиксированы в Киеве и ИТ-секторе, а самые низкие в сфере искусства и спорта.
Средняя заработная плата по Украине в феврале составила 28 321 грн, увеличившись на 1,2% по сравнению с январем и на 22,4% в годовом исчислении, пишет УНН со ссылкой на данные Госстата.
Детали
По данным Госстата, регионы с самым высоким уровнем оплаты труда:
- 45 651 грн – Киев;
- 29 077 грн – Киевская обл.
Регионы с самым низким уровнем оплаты труда:
- 20 083 грн – Кировоградская обл.;
- 20 460 грн – Черновицкая обл.
Оплата труда по видам экономической деятельности:
- самая высокая – информация и телекоммуникации: 78 941 грн;
- самая низкая – искусство, спорт, развлечения и отдых: 18 681 грн.
Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 марта 2026 года составила 3,5 млн грн.
Добавим, в феврале 2025 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 23 132 грн.
Средняя зарплата в Украине выросла до 30 926 грн - Госстат30.01.26, 18:33 • 4802 просмотра