Середня зарплата в Україні зросла на 1% за місяць: хто і де заробляє найбільше

Середня заробітна плата по Україні в лютому становила 28 321 грн, зрісши на 1,2% порівняно із cічнем та на 22,4% у річному вимірі, пише УНН з посиланням на дані Держстату.

За даними Держстату, регіони з найвищим рівнем оплати праці:

45 651 грн – Київ;

29 077 грн – Київська обл.

Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:

20 083 грн – Кіровоградська обл.;

20 460 грн – Чернівецька обл.

Оплата праці за видами економічної діяльності:

найвища – інформація та телекомунікації: 78 941 грн;

найнижча - мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 18 681 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2026 року становила 3,5 млн грн.

Додамо, у лютому 2025 року, за даними Держстату, середня зарплата становила 23 132 грн.

