Середня зарплата в Україні зросла на 1% за місяць: хто і де заробляє найбільше
Київ • УНН
Середня зарплата зросла на 22,4% за рік до 28 321 грн. Найвищі виплати зафіксовано в Києві та ІТ-секторі, а найнижчі у сфері мистецтва та спорту.
Середня заробітна плата по Україні в лютому становила 28 321 грн, зрісши на 1,2% порівняно із cічнем та на 22,4% у річному вимірі, пише УНН з посиланням на дані Держстату.
Деталі
За даними Держстату, регіони з найвищим рівнем оплати праці:
- 45 651 грн – Київ;
- 29 077 грн – Київська обл.
Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:
- 20 083 грн – Кіровоградська обл.;
- 20 460 грн – Чернівецька обл.
Оплата праці за видами економічної діяльності:
- найвища – інформація та телекомунікації: 78 941 грн;
- найнижча - мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 18 681 грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2026 року становила 3,5 млн грн.
Додамо, у лютому 2025 року, за даними Держстату, середня зарплата становила 23 132 грн.
