Средняя зарплата в сфере торговли выросла на треть: в каких регионах украинцы получают более 80 тыс. грн в месяц
Киев • УНН
Средняя зарплата в сфере торговли в Украине в 2024 году достигла 11 379 грн, что на треть больше, чем в прошлом году. Лидер по оплате труда — GoodWine с более чем 82 тыс. грн, тогда как некоторые компании, такие как «Экспресс-Аптека», повысили зарплаты в шесть раз.
В 2024 году работники сферы торговли в Украине получали в среднем 11 379 грн в месяц до налогообложения. Это на треть больше, чем годом ранее (8 685 грн), и почти в полтора раза больше, чем до начала полномасштабной войны (7 660 грн). Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.
Детали
Уровень зарплат в ритейле существенно различается в зависимости от компании. Самые высокие доходы зафиксированы в сети GoodWine (Бюро Вин) – более 82 тыс. грн в месяц, при штате около 710 сотрудников. Среди лидеров также АТБ-Маркет, где более 42 тыс. сотрудников получают в среднем более 52 тыс. грн в месяц. В компании отмечают, что придерживаются принципа официальности и соответствия рыночным стандартам.
В сети магазинов "Рошен" (предприятие "Изюминка") работают около 1,2 тыс. человек, их средняя месячная зарплата составляет чуть более 41 тыс. грн.
Несмотря на вызовы военного времени, ряд компаний продемонстрировал рекордный рост оплаты труда. Так, "Экспресс-Аптека" (партнер сети "Аптек низких цен" – бренды "Шар@", "АНЦ", "Копейка", "Не болей") повысила среднюю зарплату более чем в шесть раз за год. "ДЦ Украина" (сеть Watsons) – втрое, а "Первая Фармация Харькова", "Альфа-Продукт" и сеть магазинов EVA – более чем вдвое.
Треть людей старшего возраста в Украине получат чуть более 3000 грн пенсии - данные реестра22.10.25, 09:27 • 2827 просмотров