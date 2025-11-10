Средняя зарплата в сфере торговли выросла на треть: в каких регионах украинцы получают более 80 тыс. грн в месяц

ukenru
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
Правительство распространило обязательную эвакуацию детей с родителями на отдельные населенные пункты Днепропетровщины и Запорожья9 ноября, 23:28 • 15381 просмотра
Руководители BBC уходят в отставку из-за скандала с подделкой речи Трампа9 ноября, 23:59 • 10904 просмотра
Восстановление разрушенных ТЭС: сроки зависят от масштабов повреждений и доступности оборудования - Минэнерго10 ноября, 01:02 • 9030 просмотра
Украина планирует заказать 27 систем Patriot у США для усиления ПВО - Зеленский10 ноября, 02:04 • 4592 просмотра
Спасатели показали последствия атаки РФ на Сумщину 9 ноябряVideo03:09 • 6796 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
9 ноября, 08:00 • 105452 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
8 ноября, 08:00 • 158746 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
7 ноября, 15:32 • 182939 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
7 ноября, 14:58 • 132181 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 13:59 • 109271 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 36884 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 80279 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 148204 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 83831 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 92042 просмотра
Средняя зарплата в сфере торговли выросла на треть: в каких регионах украинцы получают более 80 тыс. грн в месяц

Киев • УНН

Средняя зарплата в сфере торговли в Украине в 2024 году достигла 11 379 грн, что на треть больше, чем в прошлом году. Лидер по оплате труда — GoodWine с более чем 82 тыс. грн, тогда как некоторые компании, такие как «Экспресс-Аптека», повысили зарплаты в шесть раз.

Средняя зарплата в сфере торговли выросла на треть: в каких регионах украинцы получают более 80 тыс. грн в месяц

В 2024 году работники сферы торговли в Украине получали в среднем 11 379 грн в месяц до налогообложения. Это на треть больше, чем годом ранее (8 685 грн), и почти в полтора раза больше, чем до начала полномасштабной войны (7 660 грн). Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Уровень зарплат в ритейле существенно различается в зависимости от компании. Самые высокие доходы зафиксированы в сети GoodWine (Бюро Вин) – более 82 тыс. грн в месяц, при штате около 710 сотрудников. Среди лидеров также АТБ-Маркет, где более 42 тыс. сотрудников получают в среднем более 52 тыс. грн в месяц. В компании отмечают, что придерживаются принципа официальности и соответствия рыночным стандартам.

В сети магазинов "Рошен" (предприятие "Изюминка") работают около 1,2 тыс. человек, их средняя месячная зарплата составляет чуть более 41 тыс. грн.

Несмотря на вызовы военного времени, ряд компаний продемонстрировал рекордный рост оплаты труда. Так, "Экспресс-Аптека" (партнер сети "Аптек низких цен" – бренды "Шар@", "АНЦ", "Копейка", "Не болей") повысила среднюю зарплату более чем в шесть раз за год. "ДЦ Украина" (сеть Watsons) – втрое, а "Первая Фармация Харькова", "Альфа-Продукт" и сеть магазинов EVA – более чем вдвое.

Ольга Розгон

Экономика
Бренд
Военное положение
Война в Украине
Аптека
Украина