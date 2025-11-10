Средняя зарплата в сфере торговли выросла на треть: в каких регионах украинцы получают более 80 тыс. грн в месяц

Средняя зарплата в сфере торговли в Украине в 2024 году достигла 11 379 грн, что на треть больше, чем в прошлом году. Лидер по оплате труда — GoodWine с более чем 82 тыс. грн, тогда как некоторые компании, такие как «Экспресс-Аптека», повысили зарплаты в шесть раз.