Середня зарплата у сфері торгівлі зросла на третину: у яких регіонах українці отримують понад 80 тис. грн на місяць
Київ • УНН
Середня зарплата у сфері торгівлі в Україні у 2024 році досягла 11 379 грн, що на третину більше, ніж торік. Лідер з оплати праці — GoodWine з понад 82 тис. грн, тоді як деякі компанії, як-от «Експрес-Аптека», підвищили зарплати у шість разів.
У 2024 році працівники сфери торгівлі в Україні отримували в середньому 11 379 грн на місяць до оподаткування. Це на третину більше, ніж роком раніше (8 685 грн), і майже у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 грн). Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.
Деталі
Рівень зарплат у ритейлі суттєво різниться залежно від компанії. Найвищі доходи зафіксовано у мережі GoodWine (Бюро Вин) – понад 82 тис. грн на місяць, при штаті близько 710 працівників. Серед лідерів також АТБ-Маркет, де понад 42 тис. співробітників отримують у середньому понад 52 тис. грн на місяць. У компанії зазначають, що дотримуються принципу офіційності та відповідності ринковим стандартам.
У мережі магазинів "Рошен" (підприємство "Ізюмінка") працюють близько 1,2 тис. осіб, їхня середня місячна зарплата становить трохи понад 41 тис. грн.
Попри виклики воєнного часу, низка компаній продемонструвала рекордне зростання оплати праці. Так, "Експрес-Аптека" (партнер мережі "Аптек низьких цін" – бренди "Шар@", "АНЦ", "Копійка", "Не хворій") підвищила середню зарплату більш ніж у шість разів за рік. "ДЦ Україна" (мережа Watsons) – утричі, а "Перша Фармація Харкова", "Альфа-Продукт" і мережа магазинів EVA – більш ніж удвічі.
