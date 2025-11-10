Середня зарплата у сфері торгівлі зросла на третину: у яких регіонах українці отримують понад 80 тис. грн на місяць

$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26791 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35065 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52403 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33897 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50435 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41438 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22951 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24860 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26285 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні
11 листопада, 16:44 • 18628 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні
11 листопада, 17:24 • 11177 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов
11 листопада, 18:13 • 17478 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачів
11 листопада, 19:26 • 9336 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер
20:35 • 5862 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 14:28 • 52403 перегляди
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52403 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом
11 листопада, 13:27 • 45885 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
11 листопада, 13:01 • 50435 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
11 листопада, 12:30 • 41438 перегляди
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41438 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою
10 листопада, 14:34 • 94151 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер
20:35 • 6010 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларів
11 листопада, 14:28 • 30019 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів
11 листопада, 09:14 • 35283 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможці
10 листопада, 13:25 • 60984 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта
10 листопада, 10:51 • 136972 перегляди
Середня зарплата у сфері торгівлі зросла на третину: у яких регіонах українці отримують понад 80 тис. грн на місяць

Київ • УНН

 • 6144 перегляди

Середня зарплата у сфері торгівлі в Україні у 2024 році досягла 11 379 грн, що на третину більше, ніж торік. Лідер з оплати праці — GoodWine з понад 82 тис. грн, тоді як деякі компанії, як-от «Експрес-Аптека», підвищили зарплати у шість разів.

Середня зарплата у сфері торгівлі зросла на третину: у яких регіонах українці отримують понад 80 тис. грн на місяць

У 2024 році працівники сфери торгівлі в Україні отримували в середньому 11 379 грн на місяць до оподаткування. Це на третину більше, ніж роком раніше (8 685 грн), і майже у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 грн). Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Рівень зарплат у ритейлі суттєво різниться залежно від компанії. Найвищі доходи зафіксовано у мережі GoodWine (Бюро Вин) – понад 82 тис. грн на місяць, при штаті близько 710 працівників. Серед лідерів також АТБ-Маркет, де понад 42 тис. співробітників отримують у середньому понад 52 тис. грн на місяць. У компанії зазначають, що дотримуються принципу офіційності та відповідності ринковим стандартам.

У мережі магазинів "Рошен" (підприємство "Ізюмінка") працюють близько 1,2 тис. осіб, їхня середня місячна зарплата становить трохи понад 41 тис. грн.

Попри виклики воєнного часу, низка компаній продемонструвала рекордне зростання оплати праці. Так, "Експрес-Аптека" (партнер мережі "Аптек низьких цін" – бренди "Шар@", "АНЦ", "Копійка", "Не хворій") підвищила середню зарплату більш ніж у шість разів за рік. "ДЦ Україна" (мережа Watsons) – утричі, а "Перша Фармація Харкова", "Альфа-Продукт" і мережа магазинів EVA – більш ніж удвічі.

Третина людей старшого віку в Україні отримають трохи більше 3000 грн пенсії - дані реєстру22.10.25, 09:27 • 2855 переглядiв

Ольга Розгон

Економіка
Бренд
Воєнний стан
Війна в Україні
Аптека
Україна