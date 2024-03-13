Средний перевод 147 гривен: треть украинцев регулярно донатит на ВСУ - Deloitte

92% украинцев время от времени донатят на помощь ВСУ или пострадавшим от войны, а 33% украинцев систематически отправляют средства ВСУ. Об этом говорится в исследовании Deloitte, пишет УНН.

Детали

Согласно проведенному исследованию, 92% украинцев оказывают помощь Вооруженным Силам Украины или лицам, пострадавшим в результате военных действий, что на 2% выше, чем в 2022 году. 33% опрошенных делают это систематически, и это на 13% больше, чем в предыдущем году.

Более чем вдвое, с 17% до 38%, выросло количество украинцев, которые регулярно донатят, находясь за границей.

Отмечается, что украинцы больше всего доверяют сборам средств от знакомых, друзей и коллег. Их поддерживают более 75% опрошенных, при этом средняя сумма доната составляет 147 гривен.

Второе место по уровню доверия занимают крупные благотворительные фонды, такие как "Вернись живым", фонд Сергея Притулы, а также сборы Лачена (Игоря Лаченкова). По данным Deloitte, на них донатят почти 71% респондентов. На государственные сборы (такие как UNITED24) донатит тоже значительная часть населения - более 60%, при этом размер среднего доната составляет 121 грн.

Напомним

По подсчетам "Опендатабот", 18,75 млрд грн задонатили украинцы в течение прошлого года в три крупнейших фонда, а именно: "United 24", "Вернись живым" и "Фонд Притулы". В то же время, эта сумма оказалась почти вдвое меньше, чем в 2022 году.

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