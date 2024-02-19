Українці майже вдвічі менше задонатили у 2023 році ніж на початку великої війни
Київ • УНН
У 2023 році українці пожертвували майже вдвічі менше коштів благодійним фондам, що підтримують Україну, порівняно з 2022 роком.
18,75 млрд грн задонатили українці протягом минулого року у три найбільших фонди, а саме: "United 24", "Повернись живим" та "Фонд Притули", ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році. Про це повідомляє "Опендатабот", пише УНН.
Донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ. Про це свідчать дані з "United 24", "Повернись живим" та "Фонду Притули",
Деталі
Зазначається, що 18,75 млрд грн донатів зібрали три найбільших фонди протягом минулого року. У 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн.
"United 24" став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми — 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року — 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.
United 24 працює на 5 напрямках:
- потреби ЗСУ — 10,81 млрд грн (90%);
- охорона здоров’я — 0,76 млрд грн (6%);
- відновлення зруйнованого майна та інфраструктури — 0,25 млрд грн (2%);
- гуманітарне розмінування — 0,13 млрд грн (1%);
- потреби освіти та науки — 0,12 млрд грн (1%).
Для "Повернись живим" грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік — 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% — 4,53 млрд грн.
Всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на "Фонд Притули". Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні — 0,31 млрд грн.
Нагадаємо
За результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного у серпні минулого року, більшість опитаних українців(46%) вважають ознаками патріотизму донатити і волонтерити (46%) та розмовляти українською мовою.