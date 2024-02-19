Украинцы почти вдвое меньше задонатили в 2023 году чем в начале большой войны
Киев • УНН
В 2023 году украинцы пожертвовали почти вдвое меньше средств благотворительным фондам, поддерживающим Украину, по сравнению с 2022 годом.
18,75 млрд грн задонатили украинцы в течение прошлого года в три крупнейших фонда, а именно: "United 24", "Вернись живым" и "Фонд Притулы", эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году. Об этом сообщает "Опендатабот", пишет УНН.
Донатов стало больше во второй половине года. Именно на конец года приходятся рекордные суммы сборов сразу нескольких платформ. Об этом свидетельствуют данные из "United 24", "Вернись живым" и "Фонда Притулы",
Детали
Отмечается, что 18,75 млрд грн донатов собрали три крупнейших фонда в течение прошлого года. В 2022 году общая сумма донатов достигла рекордных 34,38 млрд грн.
"United 24" стал лидером среди благотворительных организаций в 2023 году. Фонду удалось привлечь почти 2/3 из общей суммы - 12,07 млрд грн. Пик донатов пришелся на декабрь прошлого года - 3,55 млрд грн или 29%. Это рекордная сумма за месяц с начала существования фонда.
"United 24" работает на 5 направлениях:
- потребности ВСУ - 10,81 млрд грн (90%);
- здравоохранение - 0,76 млрд грн (6%);
- восстановление разрушенного имущества и инфраструктуры - 0,25 млрд грн (2%);
- гуманитарное разминирование - 0,13 млрд грн (1%);
- потребности образования и науки - 0,12 млрд грн (1%).
Для "Вернись живым" декабрь тоже стал весомым, ведь именно тогда фонд собрал 20% от всех накоплений за год - 0,9 млрд грн. Зато доля фонда от всех собранных вместе с коллегами пожертвований составляет 24% - 4,53 млрд грн.
Всего 11% от всей накопленной суммы приходится на "Фонд Притулы". Организация собрала 2,14 млрд грн в прошлом году, из которых больше всего поступило в октябре - 0,31 млрд грн.
Напомним
По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного в августе прошлого года, большинство опрошенных украинцев (46%) считают признаками патриотизма донатить и волонтерить (46%) и разговаривать на украинском языке.
Украинцы почти вдвое меньше задонатили в 2023 году чем в начале большой войны
В 2023 году украинцы пожертвовали почти вдвое меньше средств благотворительным фондам, поддерживающим Украину, по сравнению с 2022 годом.
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