Близько 45% українців вважають патріотизмом донатити й розмовляти державною мовою - опитування

Деталі

Зазначається, що близько третини опитаних українців віднесли до патріотизму служити на фронті, залишатися, працювати і вести бізнес під час війни в України. А більше чверті вважають ознаками патріотизму цікавитися історією України.

Купувати українські товари, споживати український контент, займатися громадською діяльністю обрали 9-14% опитаних. Ходити в українську церкву – 6%, знати слова гімну – 4%, носити українську символіку – 3%.

Згідно опитування, біженці відносно частіше обирали варіанти донатити і волонтерити, цікавитися історією України, займатися громадською діяльністю, споживати українські товари і контент. А ті, які живуть зараз в Україні, частіше обирали залишатися, працювати і вести бізнес під час війни.

Жінки частіше вбачають патріотизм у донатах та волонтерстві, спілкуванні українською, чоловіки – у службі на фронті та перебуванні в Україні.

Цікаво, що україномовні респонденти частіше відзначають як ознаку патріотизму спілкування українською, тоді як російськомовні – працювати і вести бізнес в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців найбільше об'єднують перемоги ЗСУ - опитування

Доповнення

Опитали 6050 людей, у тому числі: 700 респондентів – внутрішньо переміщені особи (ВПО), які даний момент перебувають на території України; 750 респондентів – біженці з України, які в даний момент перебувають за кордоном. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для усього масиву даних становить не більше 1,5%. Для підмасивів (ВПО та біженці): не більше 4%.

Проводили опитування 16-20 серпня 2023 р.