Около 45% украинцев считают патриотизмом донатить и разговаривать на государственном языке - опрос

Детали

Отмечается, что около трети опрошенных украинцев отнесли к патриотизму служить на фронте, оставаться, работать и вести бизнес во время войны в Украине. А более четверти считают признаками патриотизма интересоваться историей Украины.

Покупать украинские товары, потреблять украинский контент, заниматься общественной деятельностью выбрали 9-14% опрошенных. Ходить в украинскую церковь – 6%, знать слова гимна – 4%, носить украинскую символику – 3%.

Согласно опросу, беженцы относительно чаще выбирали варианты донатить и волонтерить, интересоваться историей Украины, заниматься общественной деятельностью, потреблять украинские товары и контент. А те, которые живут сейчас в Украине, чаще выбирали оставаться, работать и вести бизнес во время войны.

Женщины чаще видят патриотизм в донатах и волонтерстве, общении на украинском, мужчины – в службе на фронте и пребывании в Украине.

Интересно, что украиноязычные респонденты чаще отмечают как признак патриотизма общение на украинском, тогда как русскоязычные – работать и вести бизнес в Украине.

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Дополнение

Опросили 6050 человек, в том числе: 700 респондентов – внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые в данный момент находятся на территории Украины; 750 респондентов – беженцы из Украины, которые в данный момент находятся за границей. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для всего массива данных составляет не более 1,5%. Для подмассивов (ВПЛ и беженцы): не более 4%.

Проводили опрос 16-20 августа 2023 г.