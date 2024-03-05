Более половины украинцев будут праздновать 8 марта в этом году - опрос

Более 60% граждан Украины будут праздновать 8 марта, хотя около половины украинок подарков не ждут. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Rakuten Viber, передает УНН.

Детали

Накануне Международного женского дня, Rakuten Viber провел опрос среди своих пользователей, чтобы определить, какие даты будут праздновать украинки в этом году и ожидают ли они поздравлений.

Участие приняло более 60 тысяч человек, ключевая возрастная группа - 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

На вопрос "Когда вы планируете праздновать в этом году?" получили следующие ответы:

Буду праздновать, как и раньше, 8 марта - 59%;

Не праздную вообще - 30%;



Праздную в обе даты. Чем больше праздников, тем лучше - 6%;



Праздновали 25 февраля, хотя праздник и не утвердили - 5%.



Также был проведен опрос среди украинок, чтобы узнать, ожидают ли они поздравлений по случаю Международного женского дня.

Ответы на вопрос "Ожидаете ли вы поздравления с Международным женским днем?" распределились следующим образом:

Да, ожидаю подарков, но только от самых близких - 34%;

Нет, не ожидаю ни от кого - 24%;



Да, ожидаю подарков и от близких, и на работе / в университете / в школе - 15%;



Ожидаю только устных приветствий и сообщений - 14%;



Нет, сейчас лучшее поздравление - это донат - 13%.



Напоминаем

Среди украинцев ухудшилось отношение к Международному женскому дню 8 марта, По данным Киевского международного института социологии, его популярность за последние два года снизилась с 34% до 25%.