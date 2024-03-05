Понад половина українців будуть святкувати 8 березня цьогоріч - опитування
Київ • УНН
Більше половини українців святкуватимуть 8 березня цього року, згідно з опитуванням проведеним Rakuten Viber.
Понад 60% громадян України будуть святкувати 8 березня, хоча близько половини українок подарунків не чекають. Про це свідчать дані опитування, проведені Rakuten Viber, передає УНН.
Деталі
Напередодні Міжнародного жіночого дня, Rakuten Viber провів опитування серед своїх користувачів, щоб визначити, які дати будуть святкувати українки цього року та чи очікують вони привітань.
Участь взяло понад 60 тисяч людей, ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
На питання "Коли ви плануєте святкувати цьогоріч?" отримали наступні відповіді:
- Святкуватиму, як і раніше, 8 березня — 59%;
- Не святкую взагалі — 30%;
- Святкую в обидві дати. Чим більше свят, тим краще — 6%;
- Святкували 25 лютого, хоча свято і не затвердили — 5%.
Також було проведено опитування серед українок, щоб дізнатися, чи очікують вони привітань з нагоди Міжнародного жіночого дня.
Відповіді на питання "Чи очікуєте ви на привітання з Міжнародним жіночим днем?" розподілилися таким чином:
- Так, очікую подарунків, але тільки від найближчих — 34%;
- Ні, не очікую ні від кого — 24%;
- Так, очікую подарунків і від близьких, і на роботі / в університеті / в школі — 15%;
- Очікую тільки на усні привітання та повідомлення — 14%;
- Ні, зараз найкраще привітання — це донат — 13%.
Нагадуємо
Серед українців погіршилося ставлення до Міжнародного жіночого дня 8 березня, За даними Київського міжнародного інституту соціології, його популярність за останні два роки знизилася з 34% до 25%.