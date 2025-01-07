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Среднемесячный обменный курс гривны в декабре умеренно девальвировал на 1% - Нацбанк

Среднемесячный обменный курс гривны в декабре умеренно девальвировал на 1% - Нацбанк

Киев  •  УНН

 • 8734 просмотра

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Среднемесячный курс гривны в декабре девальвировал на 1% из-за увеличения бюджетных расходов и операций бизнеса. НБУ увеличил объемы чистой продажи валюты до 5.3 млрд долларов для стабилизации рынка.

В декабре чистый спрос на безналичную иностранную валюту существенно увеличился, учитывая рост бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года. Среднемесячный обменный курс гривны в декабре умеренно девальвировал на 1%. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передает УНН.

Детали

"Учитывая необходимость компенсации увеличенного структурного дефицита частного сектора (преимущественно из-за сезонных факторов), а также с целью сохранения устойчивости валютного рынка, НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты (до 5.3 млрд долл.). В то же время среднемесячный обменный курс гривны в декабре умеренно девальвировал (на 1.0%), учитывая увеличение спроса на валюту", - сообщили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что чистый спрос на наличном рынке сохранялся на уровне предыдущего месяца, а разница между наличным и официальным курсами в течение декабря составляла около 1%.

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Кроме того, в НБУ отметили необходимость усиления процентной ставки разворота инфляционного тренда и приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики, что будет способствовать сохранению контролируемости инфляционных ожиданий и поддержит реальную доходность гривневых инструментов.

"Это подпитает интерес к срочным гривневым сбережениям, и, соответственно, будет способствовать снижению давления на курс и цены по мере исчерпания действия временных проинфляционных факторов", - добавили в НБУ.

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Напомним

Количество новых вакансий и резюме в декабре сократилось прежде всего из-за сезонного фактора, однако в годовом измерении их рост ускорился. Кроме того, из-за нехватки рабочей силы в Украине продолжает расти заработная плата.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
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