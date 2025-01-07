У грудні ринок праці сезонно послабився, проте в річному вимірі зріс - НБУ

Кількість нових вакансій і резюме у грудні скоротилося насамперед через сезонний чинник, однак у річному вимірі їх зростання пришвидшилося. Окрім того, через брак робочої сили в Україні продовжує зростати заробітна плата. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ, передає УНН.

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"Кількість нових вакансій і резюме скоротилася порівняно з попередніми місяцями насамперед через сезонний чинник. Водночас у річному вимірі їх зростання пришвидшилося, що свідчить про подальше збільшення як пропозиції, так і попиту на робочу силу. Незважаючи на певне зростання пропозиції робочої сили, її дефіцит надалі обмежує роботу підприємств", - повідомили в НБУ.

Також в НБУ повідомили, що зарплати в Україні продовжують і надалі зростати через дефіцит працівників. Зокрема, у ІІІ кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3%, а реальні - на 14.2%.

Нагадаємо

Споживча інфляція стрімко пришвидшилася у листопаді 2024 року та перевищила траєкторію прогнозу.