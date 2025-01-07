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В декабре рынок труда сезонно ослаб, но в годовом измерении вырос - НБУ

В декабре рынок труда сезонно ослаб, но в годовом измерении вырос - НБУ

Киев  •  УНН

 • 2643 просмотра

В декабре количество вакансий и резюме сезонно снизилось, но показало годовой рост. Из-за дефицита рабочей силы в Украине продолжается рост заработных плат - в III квартале на 22,3% номинально.

Количество новых вакансий и резюме в декабре сократилось прежде всего из-за сезонного фактора, однако в годовом измерении их рост ускорился. Кроме того, из-за нехватки рабочей силы в Украине продолжает расти заработная плата. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передает УНН.

Детали

"Количество новых вакансий и резюме сократилось по сравнению с предыдущими месяцами прежде всего из-за сезонного фактора. В то же время в годовом измерении их рост ускорился, что свидетельствует о дальнейшем увеличении как предложения, так и спроса на рабочую силу. Несмотря на некоторый рост предложения рабочей силы, ее дефицит по-прежнему ограничивает работу предприятий", - сообщили в НБУ.

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Также в НБУ сообщили, что зарплаты в Украине продолжают расти из-за дефицита работников. В частности, в III квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22,3%, а реальные - на 14.2%.

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Напомним

Потребительская инфляция стремительно ускорилась в ноябре 2024 года и превысила траекторию прогноза.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
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