В декабре рынок труда сезонно ослаб, но в годовом измерении вырос - НБУ

Количество новых вакансий и резюме в декабре сократилось прежде всего из-за сезонного фактора, однако в годовом измерении их рост ускорился. Кроме того, из-за нехватки рабочей силы в Украине продолжает расти заработная плата. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передает УНН.

Детали

"Количество новых вакансий и резюме сократилось по сравнению с предыдущими месяцами прежде всего из-за сезонного фактора. В то же время в годовом измерении их рост ускорился, что свидетельствует о дальнейшем увеличении как предложения, так и спроса на рабочую силу. Несмотря на некоторый рост предложения рабочей силы, ее дефицит по-прежнему ограничивает работу предприятий", - сообщили в НБУ.

Также в НБУ сообщили, что зарплаты в Украине продолжают расти из-за дефицита работников. В частности, в III квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22,3%, а реальные - на 14.2%.

Напомним

Потребительская инфляция стремительно ускорилась в ноябре 2024 года и превысила траекторию прогноза.