Середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував на 1% - Нацбанк
Київ • УНН
Середньомісячний курс гривні у грудні девальвував на 1% через збільшення бюджетних видатків та операцій бізнесу. НБУ збільшив обсяги чистого продажу валюти до 5.3 млрд доларів для стабілізації ринку.
У грудні чистий попит на безготівкову іноземну валюту суттєво збільшився з огляду на зростання бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року. Середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував на 1%. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ, передає УНН.
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"Враховуючи необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору (переважно через сезонні чинники), а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти (до 5.3 млрд дол.). Водночас середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував (на 1.0%), враховуючи збільшення попиту на валюту", - повідомили в НБУ.
В Нацбанку наголосили, що чистий попит на готівковому ринку зберігався на рівні попереднього місяця, а різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж грудня становила близько 1%.
Окрім того, в НБУ наголосили на необхідності посилення процентної ставки розвороту інфляційного тренду та приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики, що сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань і підтримає реальну дохідність гривневих інструментів.
"Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень, і, відповідно, сприятиме зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових проінфляційних чинників", - додали в НБУ.
Нагадаємо
Кількість нових вакансій і резюме у грудні скоротилося насамперед через сезонний чинник, однак у річному вимірі їх зростання пришвидшилося. Окрім того, через брак робочої сили в Україні продовжує зростати заробітна плата.