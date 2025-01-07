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Середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував на 1% - Нацбанк

Середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував на 1% - Нацбанк

Київ • УНН

 • 23422 перегляди

Середньомісячний курс гривні у грудні девальвував на 1% через збільшення бюджетних видатків та операцій бізнесу. НБУ збільшив обсяги чистого продажу валюти до 5.3 млрд доларів для стабілізації ринку.

У грудні чистий попит на безготівкову іноземну валюту суттєво збільшився з огляду на зростання бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року. Середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував на 1%. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ, передає УНН.

Деталі

"Враховуючи необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору (переважно через сезонні чинники), а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти (до 5.3 млрд дол.). Водночас середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував (на 1.0%), враховуючи збільшення попиту на валюту", - повідомили в НБУ.

В Нацбанку наголосили, що чистий попит на готівковому ринку зберігався на рівні попереднього місяця, а різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж грудня становила близько 1%.

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Окрім того, в НБУ наголосили на необхідності посилення процентної ставки розвороту інфляційного тренду та приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики, що сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань і підтримає реальну дохідність гривневих інструментів.

"Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень, і, відповідно, сприятиме зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових проінфляційних чинників", - додали в НБУ.

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Нагадаємо

Кількість нових вакансій і резюме у грудні скоротилося насамперед через сезонний чинник, однак у річному вимірі їх зростання пришвидшилося. Окрім того, через брак робочої сили в Україні продовжує зростати заробітна плата.

Павло Башинський

Павло Башинський

Економіка
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