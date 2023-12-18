Сразу после внесения в список террористов: в рф открыли дело против писателя Бориса Акунина

В рф против писателя Бориса Акунина возбудили уголовное дело, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал 112.

По данным 112, Григория Чхартишвили (настоящее имя Акунина) обвиняют в распространении фейков о российской армии и призывах к экстремистской деятельности.

Ранее Росфинмониторинг внес автора в перечень террористов и экстремистов.

Добавим

Борис Акунин - российский беллетрист, сценарист, востоковед, литературный критик и переводчик грузинского происхождения; оппозиционно настроен к путинскому режиму, переехал жить во Францию, хотя и уверяет, что он "не эмигрировал".