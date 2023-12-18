Сразу после внесения в список террористов: в рф открыли дело против писателя Бориса Акунина
Киев • УНН
В россии возбуждено уголовное дело против писателя Бориса Акунина за якобы распространение ложной информации о российской армии и пропаганду экстремизма. Акунин также внесен в список террористов/экстремистов Росфинмониторингом.
В рф против писателя Бориса Акунина возбудили уголовное дело, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал 112.
По данным 112, Григория Чхартишвили (настоящее имя Акунина) обвиняют в распространении фейков о российской армии и призывах к экстремистской деятельности.
Ранее Росфинмониторинг внес автора в перечень террористов и экстремистов.
Добавим
Борис Акунин - российский беллетрист, сценарист, востоковед, литературный критик и переводчик грузинского происхождения; оппозиционно настроен к путинскому режиму, переехал жить во Францию, хотя и уверяет, что он "не эмигрировал".
Сразу после внесения в список террористов: в рф открыли дело против писателя Бориса Акунина
В россии возбуждено уголовное дело против писателя Бориса Акунина за якобы распространение ложной информации о российской армии и пропаганду экстремизма. Акунин также внесен в список террористов/экстремистов Росфинмониторингом.
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