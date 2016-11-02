Упрощать жизнь производителям детского питания можно будет только после того, как заработают стандарты HACCP - нардеп

"Кабмин впервые за много лет обратил внимание на детское питание. Констатирую факт, так как Правительство внесло в Верховную Раду соответствующий проект закона. И радость от этой новости, у меня лично, продолжалась недолго. В предлагаемом документе нет никаких изменений, которые бы действительно касались улучшения контроля за качеством питания для младенцев. А все существенное, что в нем есть - касается исключительно бизнеса.

Так, КМУ предлагает упростить жизнь предпринимателям, которые производят в Украине продукты для детского питания. Речь идет, в первую очередь о детских молочных смесях, соках, фруктовых и овощных пюре, которые разрешены к употреблению совсем маленьким (от 6 месяцев до 3 лет) детям.

Поэтому, о том, как все эти продукты улучшить и гарантировать безопасность их употребления в документе - реально, нет ни одного слова. Весь проект внесен фактически ради одной единственной цели - отменить "сырьевые зоны", чем просто убрать один из уровней контроля качества детского питания", - написал С.Тригубенко.

Кроме того, он отметил, что продукты, которые в дальнейшем могут идти на изготовление из них детских блюд пока, согласно требованиям законодательства, должны выращиваться в специальных сырьевых зонах, то есть отдельных регионах или хозяйствах, которые отвечают определенным условиям производства именно детского и диетического питания.

По его словам, в случае отмены таких спецзон, бизнесу конечно будет лучше, так как сырье для детского питания можно будет выращивать где угодно, но не известно, станет ли от этого лучше качество детского питания. И перед тем, как отменить сырьевые зоны, нужно сначала предложить путь контроля качества за детским питанием.

"Знаю, что есть "реформаторы", которые лоббируя данный проект закона, называют "сырьевые зоны" пережитком советского союза. И даже, если оно так и есть, то прежде чем их отменять, предложите другой путь контроля качества детского питания. Ведь, как говорили в том же СССР - "ломать не строить".

Вот когда у нас стандарты HACCP, к которым мы так стремимся, будут работать не только на бумаге, но и в жизни, тогда и можно будет отменить "сырьевые зоны". А пока, на мой взгляд, все это не ко времени и не во благо", - подчеркнул политик.

Напомним, Кабмин хочет упростить бизнес-деятельность в сфере производства детского питания.

Предлагается, в частности, отменить понятие "специальных сырьевых зон".

"Специальные сырьевые зоны - регионы или отдельные хозяйства, соответствующие условиям производства продукции растениеводства и животноводства, пригодной для изготовления продуктов детского и диетического питания - исключить", - говорится в сравнительной таблице законопроекта.

Также напомним, как сообщал УНН, по данным Госпродпотребслужбы, треть товаров детского питания на рынке страны сегодня являются фальсификатом.

Накануне, в детской молочной продукции двух украинских компаний выявили антибиотики.

Вместе с тем, по словам юриста Ю.Золотаренко, нормы по остаткам антибиотиков в детском питании в Украине отсутствуют.

А Минздрав даже не собирается их разрабатывать.

Как сообщал УНН, по словам эксперта, Украина не готова к отмене "сырьевых зон", где выращивают продукцию для детского питания.