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Упрощать жизнь производителям детского питания можно будет только после того, как заработают стандарты HACCP - нардеп

Киев • УНН

 • 8558 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Новым законопроектом "О детском питании" КМУ поддерживает только интересы бизнеса, потому что ни один пункт предлагаемого документа не касается улучшения контроля за качеством детского питания. Более того отмена "сырьевых зон" означает ликвидацию одного из уровней контроля. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

"Кабмин впервые за много лет обратил внимание на детское питание. Констатирую факт, так как Правительство внесло в Верховную Раду соответствующий проект закона. И радость от этой новости, у меня лично, продолжалась недолго. В предлагаемом документе нет никаких изменений, которые бы действительно касались улучшения контроля за качеством питания для младенцев. А все существенное, что в нем есть - касается исключительно бизнеса.

Так, КМУ предлагает упростить жизнь предпринимателям, которые производят в Украине продукты для детского питания. Речь идет, в первую очередь о детских молочных смесях, соках, фруктовых и овощных пюре, которые разрешены к употреблению совсем маленьким (от 6 месяцев до 3 лет) детям.

Поэтому, о том, как все эти продукты улучшить и гарантировать безопасность их употребления в документе - реально, нет ни одного слова. Весь проект внесен фактически ради одной единственной цели - отменить "сырьевые зоны", чем просто убрать один из уровней контроля качества детского питания", - написал С.Тригубенко.

Кроме того, он отметил, что продукты, которые в дальнейшем могут идти на изготовление из них детских блюд пока, согласно требованиям законодательства, должны выращиваться в специальных сырьевых зонах, то есть отдельных регионах или хозяйствах, которые отвечают определенным условиям производства именно детского и диетического питания.

По его словам, в случае отмены таких спецзон, бизнесу конечно будет лучше, так как сырье для детского питания можно будет выращивать где угодно, но не известно, станет ли от этого лучше качество детского питания. И перед тем, как отменить сырьевые зоны, нужно сначала предложить путь контроля качества за детским питанием.

"Знаю, что есть "реформаторы", которые лоббируя данный проект закона, называют "сырьевые зоны" пережитком советского союза. И даже, если оно так и есть, то прежде чем их отменять, предложите другой путь контроля качества детского питания. Ведь, как говорили в том же СССР - "ломать не строить".

Вот когда у нас стандарты HACCP, к которым мы так стремимся, будут работать не только на бумаге, но и в жизни, тогда и можно будет отменить "сырьевые зоны". А пока, на мой взгляд, все это не ко времени и не во благо", - подчеркнул политик.

Напомним, Кабмин хочет упростить бизнес-деятельность в сфере производства детского питания.

Предлагается, в частности, отменить понятие "специальных сырьевых зон".

"Специальные сырьевые зоны - регионы или отдельные хозяйства, соответствующие условиям производства продукции растениеводства и животноводства, пригодной для изготовления продуктов детского и диетического питания - исключить", - говорится в сравнительной таблице законопроекта.

Также напомним, как сообщал УНН, по данным Госпродпотребслужбы, треть товаров детского питания на рынке страны сегодня являются фальсификатом.

Накануне, в детской молочной продукции двух украинских компаний выявили антибиотики.

Вместе с тем, по словам юриста Ю.Золотаренко, нормы по остаткам антибиотиков в детском питании в Украине отсутствуют.

А Минздрав даже не собирается их разрабатывать.

Как сообщал УНН, по словам эксперта, Украина не готова к отмене "сырьевых зон", где выращивают продукцию для детского питания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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