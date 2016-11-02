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Спрощувати життя виробникам дитячого харчування можна буде лише після того, як запрацюють стандарти HACCP - нардеп

Київ • УНН

 • 8558 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Новим законопроектом “Про дитяче харчування” КМУ підтримує лише інтереси бізнесу, бо жоден пункт пропонованого документу не стосується покращення контролю за якістю дитячого харчування. Більш того скасування “сировинних зон” означатиме ліквідацію одного з рівнів контролю. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.

Спрощувати життя виробникам дитячого харчування можна буде лише після того, як запрацюють стандарти HACCP - нардеп

“Кабмін чи не вперше за багато років звернув увагу на дитяче харчування. Констатую факт, бо Уряд вніс до Верховної ради відповідний проект Закону. Та радість від цієї новини, у мене особисто, тривала не довго. У пропонованому документі жодних змін, які би дійсно стосувалися покращення контролю за якістю харчування для немовлят. А все суттєве, що в ньому є — стосується виключно бізнесу.

Так, КМУ пропонує спростити життя підприємцям, які виробляють в Україні продукти для дитячого харчування. Йдеться, в першу чергу про дитячі молочні суміші, соки, фруктові та овочеві пюре, які дозволені до вживання зовсім маленьким (від 6 місяців до 3 років) дітям.

Тож, про те, як всі ці продукти покращити та гарантувати безпечність їх вживання у документі — реально, немає жодного слова.Весь проект внесено фактично заради однієї єдиної мети — скасувати "сировинні зони“, чим просто прибрати один з рівнів контролю за якістю дитячого харчування”, — написав С.Тригубенко.

Окрім того, він зазначив, що продукти, які в подальшому можуть йти на виготовлення з них дитячих страв наразі, згідно вимог законодавства, повинні вирощуватися у спеціальних сировинних зонах, тобто окремих регіонах чи господарствах, які відповідають певним умовам виробництва саме дитячого та дієтичного харчування.

За його словами, у разі скасування таких спецзон, бізнесу, звичайно буде краще, так як сировину для дитячого харчування можна буде вирощувати де завгодно, але не відомо, чи від цього стане краще якість дитячого харчування. І перед тим, як скасувати сировинні зони, потрібно спочатку запропонувати шлях контролю якості за дитячим харчуванням.

“Знаю, що є "реформатори“, які лобіюючи даний проект закону, називають "сировинні зони“ пережитком радянського союзу. І навіть, якщо воно так і є, то перш ніж їх скасовувати, запропонуйте інший шлях контролю якості за дитячим харчуванням. Бо, як казали в тому ж самому СРСР, — "ламать не строить“.

От коли у нас стандарти HACCP, до яких ми так прагнемо, будуть працювати не лише на папері, але й в житті, тоді і можна буде скасувати "сировинні зони“. А поки, як на мене, все це не на часі, і не на благо”, — наголосив політик.

Нагадаємо, Кабмін хоче спростити бізнес-діяльність у сфері виробництва дитячого харчування.

Пропонується, зокрема, скасувати поняття “спеціальних сировинних зон”.

“Спеціальні сировинні зони — регіони або окремі господарства, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування — виключити”, — йдеться у порівняльній таблиці законопроекту.

Також нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними Держпродспоживслужби, третина товарів дитячого харчування на ринку країни сьогодні — є фальсифікатом.

Напередодні, у дитячій молочній продукції двох українських компаній було виявлено антибіотики

Разом з тим, за словами юриста Ю.Золотаренко, норми щодо залишків антибіотиків у дитячому харчуванні в Україні відсутні

А МОЗ навіть не збирається їх розробляти.

Як повідомляв УНН, за словами експерта, Україна не готова до скасування “сировинних зон”, де вирощують продукцію для дитячого харчування.

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