Спрощувати життя виробникам дитячого харчування можна буде лише після того, як запрацюють стандарти HACCP - нардеп

“Кабмін чи не вперше за багато років звернув увагу на дитяче харчування. Констатую факт, бо Уряд вніс до Верховної ради відповідний проект Закону. Та радість від цієї новини, у мене особисто, тривала не довго. У пропонованому документі жодних змін, які би дійсно стосувалися покращення контролю за якістю харчування для немовлят. А все суттєве, що в ньому є — стосується виключно бізнесу.

Так, КМУ пропонує спростити життя підприємцям, які виробляють в Україні продукти для дитячого харчування. Йдеться, в першу чергу про дитячі молочні суміші, соки, фруктові та овочеві пюре, які дозволені до вживання зовсім маленьким (від 6 місяців до 3 років) дітям.

Тож, про те, як всі ці продукти покращити та гарантувати безпечність їх вживання у документі — реально, немає жодного слова.Весь проект внесено фактично заради однієї єдиної мети — скасувати "сировинні зони“, чим просто прибрати один з рівнів контролю за якістю дитячого харчування”, — написав С.Тригубенко.

Окрім того, він зазначив, що продукти, які в подальшому можуть йти на виготовлення з них дитячих страв наразі, згідно вимог законодавства, повинні вирощуватися у спеціальних сировинних зонах, тобто окремих регіонах чи господарствах, які відповідають певним умовам виробництва саме дитячого та дієтичного харчування.

За його словами, у разі скасування таких спецзон, бізнесу, звичайно буде краще, так як сировину для дитячого харчування можна буде вирощувати де завгодно, але не відомо, чи від цього стане краще якість дитячого харчування. І перед тим, як скасувати сировинні зони, потрібно спочатку запропонувати шлях контролю якості за дитячим харчуванням.

“Знаю, що є "реформатори“, які лобіюючи даний проект закону, називають "сировинні зони“ пережитком радянського союзу. І навіть, якщо воно так і є, то перш ніж їх скасовувати, запропонуйте інший шлях контролю якості за дитячим харчуванням. Бо, як казали в тому ж самому СРСР, — "ламать не строить“.

От коли у нас стандарти HACCP, до яких ми так прагнемо, будуть працювати не лише на папері, але й в житті, тоді і можна буде скасувати "сировинні зони“. А поки, як на мене, все це не на часі, і не на благо”, — наголосив політик.

Нагадаємо, Кабмін хоче спростити бізнес-діяльність у сфері виробництва дитячого харчування.

Пропонується, зокрема, скасувати поняття “спеціальних сировинних зон”.

“Спеціальні сировинні зони — регіони або окремі господарства, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування — виключити”, — йдеться у порівняльній таблиці законопроекту.

Також нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними Держпродспоживслужби, третина товарів дитячого харчування на ринку країни сьогодні — є фальсифікатом.

Напередодні, у дитячій молочній продукції двох українських компаній було виявлено антибіотики.

Разом з тим, за словами юриста Ю.Золотаренко, норми щодо залишків антибіотиків у дитячому харчуванні в Україні відсутні.

А МОЗ навіть не збирається їх розробляти.

Як повідомляв УНН, за словами експерта, Україна не готова до скасування “сировинних зон”, де вирощують продукцію для дитячого харчування.