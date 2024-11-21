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Спрос на "золотые визы" среди американцев резко вырос после победы Трампа

Спрос на "золотые визы" среди американцев резко вырос после победы Трампа

Киев  •  УНН

 • 3022 просмотра

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Запросы на получение «золотых виз» от американцев выросли на 400% за неделю после победы Трампа. Самой популярной программой среди американцев является Portugal's Golden Residence Permit Program с минимальными инвестициями от 250 000 евро.

После выборов президента США среди американцев резко появился интерес к "золотым визам". Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

В связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах, в Европу может мигрировать волна состоятельных американцев, которые являются избирателями от Демократической партии и ищут убежища за рубежом.

По словам консультантов по вопросам миграции, интерес к "золотым визам" вырос сразу после выборов. Такие визы позволяют людям эффективно покупать иностранное гражданство или вид на жительство путем значительных инвестиций, в частности в недвижимость, государственные облигации или стартапы.

Представители компании Henley& Partners, которая изобрела концепцию получения гражданства за инвестиции в 1990-х годах, утверждают, что количество запросов граждан США через их веб-сайт за неделю выборов выросло почти на 400% по сравнению с предыдущей неделей. Также в компании заявили, что большинство американцев не планируют навсегда переезжать в новую страну, а более рассматривают это как возможность получить, например, страховой полис.

В Европе к такому всплеску спроса на миграцию начали готовиться. Так, например, в одном из итальянских городков на острове Сардиния  местные запустили специальный вебсайт, на котором представлены предложения самых дешевых домиков.

Рост спроса на "золотые визы" в США

Согласно статистике, спроса на "золотые визы" среди американцев не было ровно до момента пандемии, когда из-за Covid-19, в Европу можно было попасть только с европейским паспортом.  

Согласно отчету Henley & Partners, опубликованному в начале этого года, с тех пор спрос растет, а также усиление политического раскола и социальной напряженности в Соединенных Штатах. С 2020 года граждане США являются крупнейшей когортой заявителей фирмы на программы инвестиционной миграции.

Запросы по "золотым визам" от американцев выросли на 33% в этом году по сравнению с прошлогодними показателями, причем программы в Европе наиболее популярны.

Наибольшую популярность среди американцев имеет Portugal's Golden Residence Permit Program, поскольку она является относительно доступной и требует минимальных затрат в размере 250 000 евро (265 000 долларов) на поддержку искусства или национального культурного наследия. Популярными странами среди американских мигрантов являются Греция, Испания и Италия. Однако более богатые американцы, которые имеют чистый капитал в размере 50 миллионов долларов, больше склонны отдавать предпочтение Мальте или Австрии, которые предлагают быстрый путь к гражданству, но по гораздо более высокой цене.

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Миграция простых американцев

"Золотые визы" доступны для более обеспеченных слоев населения США. Однако, в социальных сетях идет много обсуждений о других методах пересечения границы.

Например, в ЛГБТ-группе на Reddit незадолго до выборов один пользователь написал, что они с мужем считают, что "покинуть США как беженцы может понадобиться, если Трамп победит".

Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США19 нояб. 2024, 19:23 • 100141 просмотр

Алина Волянская

Алина Волянская

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