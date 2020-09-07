Попытка подрыва резервуаров с около 4,5 тыс. тонн аммиака в Луганской области: диверсанта приговорили к 10 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Луганской области к 10 годам заключения приговорен диверсанта, который собирался взорвать химически опасный объект на территории завода “Азот”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
“По совокупности преступлений Северодонецкий городской суд Луганской области назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что прокурорами в ходе судебного разбирательства доказано, что гражданин Украины во время прохождения военной службы в рядах так называемой “народной милиции ЛНР” с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ.
“Выполняя поставленную спецслужбой задачу, он пересек линию разграничения и прибыл в город Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения — две единицы РПГ-22. Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров, в которых на тот момент хранилось около 4500 т аммиака, на территории ЧАО „Северодонецкое объединение АЗОТ“ — объекта, отнесенного к 1 степени химической опасности”, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области.
Напомним, в Луганской области диверсант-разведчик оккупационной администрации Российской Федерации пытался взорвать два резервуара с 3,5 тыс. тонн аммиака на территории ЧАО “Северодонецкое объединение АЗОТ”.