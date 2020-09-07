Спроба підриву резервуарів з близько 4,5 тис. тонн аміаку на Луганщині: диверсанта засудили до 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На Луганщині до 10 років ув’язнення засуджено диверсанта, який збирався підірвати хімічно небезпечний об’єкт на території заводу “Азот”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“За сукупністю злочинів Сєвєродонецький міський суд Луганської області призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що прокурорами під час судового розгляду доведено, що громадянин України під час проходження військової служби у лавах так званої “народної міліції ЛНР” з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ.
“Виконуючи поставлене спецслужбою завдання, він перетнув лінію розмежування та прибув до міста Сєвєродонецька, де в обумовленому сховищі взяв заздалегідь приготовані засоби ураження — дві одиниці РПГ-22. Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів, в яких на той момент зберігалося близько 4500 т аміаку, на території ПрАТ „Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ“ — об’єкту, віднесеного до 1 ступеня хімічної небезпеки”, — зазначається в повідомленні.
Наголошується, що метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області.
Нагадаємо, на Луганщині диверсант-розвідник окупаційної адміністрації Російської Федерації намагався підірвати два резервуара з 3,5 тис. тонн аміаку на території ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ”.