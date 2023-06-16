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Попытка подкупа должностных лиц Центра государственного земельного кадастра и Госгеокадастра: дело направлено в суд

Киев • УНН

 • 826689 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Обвинительный акт в отношении руководителя частной компании, который также является адвокатом, подозреваемого в попытке подкупа должностных лиц ГП «Центр государственного земельного кадастра» и Госгеокадастра направили в суд, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

Попытка подкупа должностных лиц Центра государственного земельного кадастра и Госгеокадастра: дело направлено в суд

Детали

Следствие установило, что в 2019 году государственное предприятие «Центр государственного земельного кадастра» (далее – «Центр ГЗК») объявило тендер на закупку серверов для администрирования государственной публичной кадастровой системы. После победы ООО на тендере и поставки оборудования стало известно о его несоответствии техническим требованиям, в результате чего оборудование не было принято и оплачено.

По данным НАБУ, ООО обратилось в Хозяйственный суд Киева, чтобы в судебном порядке взыскать оплату в 37 млн грн с ГП. В 2022 году суд удовлетворил требования истца, после чего госпредприятие обжаловало решение в апелляции.

Чтобы избежать дальнейшей судебной волокиты и не рисковать отменой решения о возврате средств, руководитель ООО предложил представителю ГП «Центр ГЗК» за 1 млн грн оказать влияние на должностных лиц этого ГП и Госгеокадастра для отказа от апелляционной жалобы. Еще полмиллиона предлагались после оплаты за оборудование. Чиновник ГП на предложение не принял, зато сообщил об этом НАБУ.

Добавим

В марте 2023 года адвокату сообщили о подозрении. Действия обвиняемого квалифицируют по ч. 1 ст. 369-2 УК Украины.

Руководителя частной компании детективы разоблачили совместно с сотрудниками Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины.

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