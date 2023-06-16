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Спроба підкупу посадовців Центру державного земельного кадастру та Держгеокадастру: справу скеровано до суду

Київ • УНН

 • 826689 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Обвинувальний акт стосовно керівника приватної компанії, який також є адвокатом, підозрюваного у спробі підкупу посадовців ДП «Центр державного земельного кадастру» та Держгеокадастру направили до суду, передає УНН із посиланням на НАБУ.

Спроба підкупу посадовців Центру державного земельного кадастру та Держгеокадастру: справу скеровано до суду

Деталі

Слідство встановило, що у 2019 році державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» (далі – «Центр ДЗК») оголосило тендер на закупівлю серверів для адміністрування державної публічної кадастрової системи. Після перемоги ТОВ на тендері та поставки обладнання стало відомо про його невідповідність технічним вимогам, внаслідок чого обладнання не було прийнято та оплачено.

За даними НАБУ, ТОВ звернулось до Господарського суду Києва, аби в судовому порядку стягнути оплату у 37 млн грн з ДП. У 2022 році суд задовольнив вимоги позивача, після чого держпідприємство оскаржило рішення в апеляції.

Аби уникнути подальшої судової тяганини й не ризикувати скасуванням рішення про повернення коштів, керівник ТОВ запропонував представнику ДП «Центр ДЗК» за 1 млн грн здійснити вплив на службових осіб цього ДП та Держгеокадастру для відмови від апеляційної скарги. Ще пів мільйона пропонувались після оплати за обладнання. Посадовець ДП на пропозицію не пристав, натомість повідомив про це НАБУ.

Додамо

У березні 2023 року адвокату повідомили про підозру. Дії обвинуваченого кваліфікують за ч. 1 ст. 369-2 КК України.

Керівника приватної компанії детективи викрили спільно зі співробітниками Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України.

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