Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону отменили из-за мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Спринтерские гонки седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе не состоятся из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). Решение было принято после измерения температуры воздуха за полтора часа до старта мужского спринта — она составила минус 26 градусов, передает УНН.
Согласно регламенту IBU, биатлонные гонки отменяются при температуре ниже 20 градусов мороза. Поэтому организаторы отменили мужскую гонку, намеченную на 21:20 по киевскому времени, а также женские соревнования, которые должны были начаться в 23:45.
Ранее IBU из-за погоды изменила программу седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе. Дистанция индивидуальных гонок была уменьшена с 20 до 15 км у мужчин и с 15 до 12,5 км у женщин. При этом запланированные на 10 февраля гонки с общего старта было решено заменить на спринтерские соревнования.
Напоминаем, Международный союз биатлонистов (IBU) официально утвердил изменения календаря седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада).