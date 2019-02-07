Найближчий етап Кубку світу з біатлону пройде без мас-стартів

Замість мас-стартів у жінок та чоловіків пройдуть спринтерські перегони. Раніше стало відомо, що в зв’язку з сильними морозами індивідуальні гонки, заплановані на 7 лютого, пройдуть в скороченому форматі — 15, а не 20 км у чоловіків і 12,5 замість 15 км у жінок. До того ж штрафний час буде скорочено з 60 до 45 секунд.

“Це попередній розклад, який може в подальшому змінитися в залежності від температури в найближчі дні. Нашим головним пріоритетом є забезпечення здоров’я наших спортсменів і проведення чесних і безпечних змагань. Ми прибрали найхолодніші частини дистанцій і змінили час початку деяких подій на більш пізній час, щоб мати більш високі температури”, — сказав гоночний директор IBU Борут Нунар.

Зауважимо, що зміни були введені через низьку температуру повітря в Кенморі, яка може опуститися до мінус 30 градусів за Цельсієм.