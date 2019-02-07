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Ближайший этап Кубка мира по биатлону пройдет без масс-стартов

Киев  •  УНН

 • 7070 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Международный союз биатлонистов (IBU) официально утвердил изменения календаря седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада), информирует УНН со ссылкой на IBU.

Вместо масс-стартов у женщин и мужчин пройдут спринтерские гонки. Ранее стало известно, что в связи с сильными морозами индивидуальные гонки, запланированные на 7 февраля, пройдут в сокращенном формате - 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин. К тому же штрафное время будет сокращено с 60 до 45 секунд.

"Это предварительное расписание, которое может в дальнейшем измениться в зависимости от температуры в ближайшие дни. Нашим главным приоритетом является обеспечение здоровья наших спортсменов и проведения честных и безопасных соревнований. Мы убрали холодные части дистанции и изменили время начала некоторых событий на более позднее время, чтобы более высокие температуры", - сказал гоночный директор IBU Борут Нунар.

Заметим, что изменения были введены из-за низкой температуры воздуха в Кэнморе, которая может опуститься до минус 30 градусов по Цельсию.

Украинские Национальные Новости

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