Спринтерські гонки на етапі Кубка світу з біатлону скасували через мороз

Згідно з регламентом IBU, біатлонні гонки скасовуються при температурі нижче 20 градусів морозу. Тому організатори скасували чоловічу гонку, призначену на 21:20 за київським часом, а також жіночі змагання, які повинні були початися о 23:45.

Раніше IBU через погоду змінила програму сьомого етапу Кубка світу в Кенморі. Дистанція індивідуальних гонок була зменшена з 20 до 15 км у чоловіків і з 15 до 12,5 км у жінок. При цьому заплановані на 10 лютого гонки із загального старту було вирішено замінити на спринтерські змагання.

Нагадуємо, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) офіційно затвердив зміни календаря сьомого етапу Кубка світу в Кенморі (Канада).