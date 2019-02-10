Спринтерські гонки на етапі Кубка світу з біатлону скасували через мороз
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Спринтерські гонки сьомого етапу Кубка світу в канадському Кенморі не відбудуться через погану погоду, повідомляє прес-служба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Рішення було прийнято після вимірювання температури повітря за півтори години до старту чоловічого спринту — вона склала мінус 26 градусів, інформує УНН.
Згідно з регламентом IBU, біатлонні гонки скасовуються при температурі нижче 20 градусів морозу. Тому організатори скасували чоловічу гонку, призначену на 21:20 за київським часом, а також жіночі змагання, які повинні були початися о 23:45.
Раніше IBU через погоду змінила програму сьомого етапу Кубка світу в Кенморі. Дистанція індивідуальних гонок була зменшена з 20 до 15 км у чоловіків і з 15 до 12,5 км у жінок. При цьому заплановані на 10 лютого гонки із загального старту було вирішено замінити на спринтерські змагання.
Нагадуємо, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) офіційно затвердив зміни календаря сьомого етапу Кубка світу в Кенморі (Канада).