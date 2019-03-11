Дело мошенников- "экстрасенсов" отправили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Полиция направила в суд дело мошенников-"экстрасенсов", которые в течение трех последних лет в Киеве получали деньги от жителей аннексированного Крыма за "магические ритуалы" от имени победительницы телевизионного проекта "Битва экстрасенсов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"6 марта следователями ГУ НП в АР Крым и городе Севастополе закончено досудебное расследование по уголовному производству в отношении преступной организации, которая состояла из восьми человек. Материалы уголовного производства направлены в суд, обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.
Речь идет о деле, в котором в августе 2018-го разоблачена преступная организация, участники которой в течение трех последних лет в столице нашего государства через мошенническую схему получали деньги от жителей аннексированного Крыма под предлогом проведения магических ритуалов от имени победительницы телевизионного проекта "Битва экстрасенсов", указали правоохранители.
"Вместе с тем, в случае отказа потерпевших от уплаты средств, мошенники их запугивали, угрожая тяжелыми болезнями и смертью им или их родственникам", - добавили в полиции.
Преступной организацией нанесен ущерб пострадавшим на сумму более 4 миллионов гривен. Во время досудебного расследования наложены аресты на все движимое и недвижимое имущество подозреваемых, стоимость которого почти равнозначна нанесенным убыткам.
Напомним, в январе был задержан мошенник, который обманул людей на более 670 тыс. грн и 260 тыс. долларов.