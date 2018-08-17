Поліція Криму у Києві ліквідувала банду "екстрасенсів"

Так, створивши відеоролик із зображенням переможниці телевізійного проекту, злочинці демонстрували його на території Криму та країн ближнього зарубіжжя. За вказаними у відео телефонами до шахраїв зверталися довірливі громадяни із бажанням вирішити свої проблеми зі здоров’ям та особистим життям.



"Магічні ритуали" коштували від сорока до шістдесяти тисяч доларів США. Коли жертва, не відчуваючи ніякого позитивного впливу на своє життя, розуміла, що її ошукали, і вимагала повернути гроші, аферисти погрожували їй "кармічною" розправою. Одна з таких постраждалих звернулася по допомогу до Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі.



У Києві за місцем мешкання підозрюваних та в орендованому ними офісі було проведено санкціоновані судом обшуки. У результаті процесуальних дій слідчі виявили та вилучили відомості про близько сотню потерпілих, дані про отримання від них грошей, а також інструкції по техніці введення людей в оману та їх залякуванню.



Також під час обшуків викрито ще один злочинний напрямок вказаної групи щодо заволодіння грошима громадян, які проживають на материковій частині України. Зокрема, йдеться про протиправні дії під виглядом реалізації "біохімічних домішок", так званих "БАДів". Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3 та 4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Стосовно затриманих обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі півтора мільйона гривень кожному.



Як повідомляв УНН, у Дніпрі зловмисники на "весільному" автомобілі вкрали півмільйона гривень.



