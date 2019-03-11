Справу шахраїв-"екстрасенсів" відправили в суд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Поліція скерувала до суду справу шахраїв-"екстрасенсів", які протягом трьох останніх років у Києві отримували гроші від жителів анексованого Криму за "магічні ритуали" від імені переможниці телевізійного проекту "Битва екстрасенсів". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
"6 березня слідчими ГУ НП в АР Крим та місті Севастополі закінчено досудове розслідування по кримінальному провадженню відносно злочинної організації, яка складалась з восьми осіб. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду, обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили у поліції.
Йдеться про справу, у якій у серпні 2018 року викрито злочинну організацію, учасники якої протягом трьох останніх років в столиці нашої держави через шахрайську схему отримували гроші від жителів анексованого Криму під приводом проведення магічних ритуалів від імені переможниці телевізійного проекту "Битва екстрасенсів", вказали правоохоронці.
"Водночас, у разі відмови потерпілих від сплати коштів, шахраї їх залякували, погрожуючи тяжкими хворобами та смертю їм або їхнім родичам", - додали у поліції.
Злочинною організацією завдано збитків потерпілим на суму понад 4 мільйони гривень. Під час досудового розслідування накладено арешти на все рухоме та нерухоме майно підозрюваних, вартість якого майже рівнозначна завданим збиткам.
Нагадаємо, у січні було затримано шахрая, який ошукав людей на понад 670 тис. грн і 260 тис. доларів.