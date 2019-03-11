Справу шахраїв-"екстрасенсів" відправили в суд

КИЇВ. 11 березня. УНН. Поліція скерувала до суду справу шахраїв-"екстрасенсів", які протягом трьох останніх років у Києві отримували гроші від жителів анексованого Криму за "магічні ритуали" від імені переможниці телевізійного проекту "Битва екстрасенсів". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції України.