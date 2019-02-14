Дело Савченко и Рубана может рассматривать суд присяжных - прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Дело в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, как ожидается, будет рассматривать суд присяжных. Об этом заявил прокурор на подготовительном заседании в Черниговском районном суде Черниговской области, передает УНН.
"Мы возражаем против желания судьи о самоотводе и считаем его преждевременным, поскольку, по нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, и для этого не требуется присутствие трех судей", - заявил прокурор.
Так, член коллегии судей судья Светлана Меженникова заявила самоотвод из-за отсутствия, по ее словам, доступа к гостайне.
Прокурор при этом добавил, что во время подготовительного заседания прокурорами не будет предоставлено никаких документов, содержащих секретные материалы.
В свою очередь адвокат Валентин Рыбин сказал, что просматривая документы дела допуска к просмотру документов, содержащих государственную тайну у него не требовали, однако такой допуск, как он отметил, у него есть.
В то же время адвокаты Савченко и Рубана поддержали заявление судьи о самоотводе. Сейчас суд в рассмотрении подготовительного заседания объявил перерыв.
Как сообщал УНН, 11 февраля Верховный Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и передал дело Савченко-Рубана в Черниговский районный суд Черниговской области.
Рубан и Савченко обвиняются в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины и против общественной безопасности.