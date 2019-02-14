Справу Савченко і Рубана може розглядати суд присяжних - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Справу щодо народного депутата України Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, як очікується, буде розглядати суд присяжних. Про це заявив прокурор на підготовчому засіданні у Чернігівському районному суді Чернігівської області, передає УНН.
"Ми заперечуємо бажання судді про самовідвід і вважаємо його передчасним, оскільки, за нашою інформацією, обидва обвинувачених заявлять клопотання про розгляд справи судом присяжних, і для цього не потрібна присутність трьох суддів", - заявив прокурор.
Так, член колегії суддів суддя Світлана Меженнікова заявила самовідвід через відсутність, з її слів, доступу до держтаємниці.
Прокурор при цьому додав, що під час підготовчого засідання прокурорами не буде надано жодних документів, які б містили секретні матеріали.
Своєю чергою адвокат Валентин Рибін сказав, що передивляючись документи справи допуску до перегляду документів, які містять державну таємницю в нього не вимагали, проте такий допуск, як він зазначив, у нього є.
Водночас адвокати Савченко та Рубана підтримали заяву судді про самовідвід. Наразі суд у розгляді підготовчого засідання оголосив перерву.
Як повідомляв УНН, 11 лютого Верховний Суд задовольнив клопотання прокуратури і передав справу Савченко-Рубана в Чернігівський районний суд Чернігівської області.
Рубан та Савченко обвинувачуються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України та проти громадської безпеки.