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Справу Савченко і Рубана може розглядати суд присяжних - прокурор

Справу Савченко і Рубана може розглядати суд присяжних - прокурор

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Справу щодо народного депутата України Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, як очікується, буде розглядати суд присяжних. Про це заявив прокурор на підготовчому засіданні у Чернігівському районному суді Чернігівської області, передає УНН.

"Ми заперечуємо бажання судді про самовідвід і вважаємо його передчасним, оскільки, за нашою інформацією, обидва обвинувачених заявлять клопотання про розгляд справи судом присяжних, і для цього не потрібна присутність трьох суддів", - заявив прокурор.

Так, член колегії суддів суддя Світлана Меженнікова заявила самовідвід через відсутність, з її слів, доступу до держтаємниці.

Прокурор при цьому додав, що під час підготовчого засідання прокурорами не буде надано жодних документів, які б містили секретні матеріали.

Своєю чергою адвокат Валентин Рибін сказав, що передивляючись документи справи допуску до перегляду документів, які містять державну таємницю в нього не вимагали, проте такий допуск, як він зазначив, у нього є.

Водночас адвокати Савченко та Рубана підтримали заяву судді про самовідвід. Наразі суд у розгляді підготовчого засідання оголосив перерву.

Як повідомляв УНН, 11 лютого Верховний Суд задовольнив клопотання прокуратури і передав справу Савченко-Рубана в Чернігівський районний суд Чернігівської області.

Рубан та Савченко обвинувачуються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України та проти громадської безпеки.

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